В Брянске в этом году большого весеннего половодья не прогнозируют

До наступления календарной весны осталось чуть больше недели. И оперативные службы в Брянске начали готовиться к весеннему половодью. Последние два года оно не приносило большой беды жителям прибрежных улиц. На этот раз ситуация может измениться - за зиму выпало много снега.

Все зависит от погоды

Однако по прогнозам синоптиков, большая вода Брянску в этом году пока не грозит. В ближайшее время спасателям и синоптикам предстоит наблюдать за погодой.

- Несмотря на большое количество осадков, почва промерзла не сильно, поэтому есть большая вероятность, что снег «уйдет в землю», - рассказала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города гидролог Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Васильева. - Однако очень многое будет зависеть от следующих двух недель, в которые мы ожидаем так называемые «температурные качели». В это время оттепели будут часто сменяться заморозками. Тогда растаявший снег будет впитываться в землю. Но существенные коррективы может внести сброс воды из Людиновского и Десногорского водохранилищ.

От половодья в Брянске могут пострадать почти 800 домов на прибрежных улицах.Фото: Елена РАКОВА

Лодки и пункты временного размещения подготовили

По словам начальника управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрея Скляра, экстренные службы должны подготовиться к любому развитию событий.

В Брянске уже заключили договоры с транспортными предприятиями на выделение 10 автомобилей высокой проходимости для работы в зонах возможного подтопления. Для организации лодочных перевозок подготовлены 30 весельных лодок, 3 моторные лодки и 1 катер. В арсенале спасателей есть больше сотни жилетов для тех, кто будет пользоваться плавсредствами. Заключили и предварительные соглашения с пунктами временного размещения, которые в случае необходимости примут эвакуированных людей. Договорились и о медицинском обслуживании подтапливаемых территорий и охране общественного порядка на них. На подтапливаемых территориях будут круглосуточно дежурить водолазы, работать спасательные посты.

В Радице-Крыловке построят трап

Если половодье придет в Брянск, затопить может 782 дома. Причем около 500 из них находятся в поселке Радица-Крыловка.

В 2013 году Радица-Крыловка почти полностью ушла под воду. Фото: Ольга УМАРОВА.

- Если понадобится, в поселке построят траповую переправу длиной в полкилометра, - рассказал начальник отдела по работе с населением Радицы-Крыловки Андрей Гончаренко. - Она обеспечит проход жителей к железнодорожной платформе «Самара-Радица». Мы также разработали лодочные маршруты для эвакуации людей и животных, заключили договоры на транспортировку, подготовили систему оповещения населения и пункты временного сбора людей для эвакуации. А жителей улиц, которые в первую очередь страдают от паводка, мы просим страховать дома и постройки. Потому что в противном случае при нанесении существенного ущерба жители, которые не застраховали свое имущество не смогут получить компенсацию.

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