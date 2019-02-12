Брянская область оказалась лидером по заболеваемости гриппом и ОРВИ

Брянская область оказалась лидером антирейтинга по регионам России по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова по данным на утро вторника, 12 февраля. Эпидемический порог у нас в регионе превышен почти на 90 процентов. В лидерах по заболеваемости также Рязанская область.

Напомним, в Брянской области из-за эпидемии гриппа полностью закрыли 9 школ и 4 детских сада. Не ведут школьные занятия в отдельных 44 классах и 18 группах в детсадах. Со 2 по 11 февраля к врачу с симптомами гриппа и ОРВИ обратились почти 12 тысяч 500 человек. 246 заболевших пришлось положить в стационары.

С начала эпидсезона в Брянской области подтвердили 159 случаев гриппа. 92 из них - свиной. Среди заболевших 22 ребенка. И 67 случаев – гонконгский грипп. Им заразились 13 детей.

Во всех детских садах и школах, а также в больницах и на предприятиях общественного питания ввели ограничительные меры из-за эпидемии. Отменили все массовые мероприятия. В больницах запретили навещать пациентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».