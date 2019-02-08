«Лыжня России-2019» в Брянске: как добраться общественным транспортом
На «Лыжню России-2019» в Брянске, которая пройдет 9 февраля, пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. В рейс выйдут маршруты №5,которые будут заезжать на Курган Бессмертия, и №25.
Больше будет троллейбусов №4,14, и троллейбусов по спецмаршруту "Дружба-Центральный рынок".
Для участников и зрителей соревнований организуют спецрейсы. В Бежицком районе троллейбусы отправятся от Камвольного комбината, Дружбы и рынка. В Фокинском – от Мясокомбината, в Володарском районе – от бульвара Щорса, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Бежицкий район
Первый троллейбус
10.15 - Камвольный комбинат
10.21 - Дружба
10.30 - Стальзавод
10.37 - Бежицкий рынок
10.49 - Памятник Болгарским патриотам
11.01 - Курган
Второй троллейбус
10.03 - Дружба
10.12 - Стальзавод
10.19 - Бежицкий рынок
10.31 - Памятник Болгарским патриотам
10.45 - Курган
Третий троллейбус
10.10 - Дружба
10.19 - Стальзавод
10.31 - Школа искусств
10.56 - Курган
Четвертый троллейбус
10.20 -Стальзавод
10.29 - Бежицкий рынок
10.41 -Памятник Болгарским патриотам
10.54 - Курган
Пятый троллейбус
10.25 - Бежицкий рынок
10.27 - Почта
10.30 - Школа искусств
10.55 -Курган
Фокинский район
Первый троллейбус
10.08 - Мясокомбинат
10.13 - 28 школа
10.21 -Брянск-2
10.55 -Курган
Второй троллейбус
10.20 - Мясокомбинат
10.25 -28 школа
10.33 - Брянск-2
11.07 - Курган
Володарский район
Первый троллейбус
10.10 -Бульвар Щорса
10.15 - 46 школа
10.23 - ул. Никитина
10.26 - ж/д вокзал
10.37 - Набережная
11.05 - Курган
Второй троллейбус
10.20 - Бульвар Щорса
10.25 - 46 школа
10.33 - ул. Никитина
10.36 - ж/д вокзал
10.47 - Набережная
11.15 - Курган
Напомним, с девяти часов вечера пятницы, 8 февраля, ограничат парковку около площади Воинской славы.
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ИСТОЧНИК KP.RU