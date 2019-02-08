2019-02-08T13:49:19+03:00
Общество

«Лыжня России-2019» в Брянске: как добраться общественным транспортом

На «Лыжню России-2019» в Брянске пустят дополнительные троллейбусы и автобусы
Мария Дедкова
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Для участников и зрителей соревнований организуют спецрейсы.Для участников и зрителей соревнований организуют спецрейсы.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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На «Лыжню России-2019» в Брянске, которая пройдет 9 февраля, пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. В рейс выйдут маршруты №5,которые будут заезжать на Курган Бессмертия, и №25.

Больше будет троллейбусов №4,14, и троллейбусов по спецмаршруту "Дружба-Центральный рынок".

Для участников и зрителей соревнований организуют спецрейсы. В Бежицком районе троллейбусы отправятся от Камвольного комбината, Дружбы и рынка. В Фокинском – от Мясокомбината, в Володарском районе – от бульвара Щорса, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Бежицкий район

Первый троллейбус

10.15 - Камвольный комбинат

10.21 - Дружба

10.30 - Стальзавод

10.37 - Бежицкий рынок

10.49 - Памятник Болгарским патриотам

11.01 - Курган

Второй троллейбус

10.03 - Дружба

10.12 - Стальзавод

10.19 - Бежицкий рынок

10.31 - Памятник Болгарским патриотам

10.45 - Курган

Третий троллейбус

10.10 - Дружба

10.19 - Стальзавод

10.31 - Школа искусств

10.56 - Курган

Четвертый троллейбус

10.20 -Стальзавод

10.29 - Бежицкий рынок

10.41 -Памятник Болгарским патриотам

10.54 - Курган

Пятый троллейбус

10.25 - Бежицкий рынок

10.27 - Почта

10.30 - Школа искусств

10.55 -Курган

Фокинский район

Первый троллейбус

10.08 - Мясокомбинат

10.13 - 28 школа

10.21 -Брянск-2

10.55 -Курган

Второй троллейбус

10.20 - Мясокомбинат

10.25 -28 школа

10.33 - Брянск-2

11.07 - Курган

Володарский район

Первый троллейбус

10.10 -Бульвар Щорса

10.15 - 46 школа

10.23 - ул. Никитина

10.26 - ж/д вокзал

10.37 - Набережная

11.05 - Курган

Второй троллейбус

10.20 - Бульвар Щорса

10.25 - 46 школа

10.33 - ул. Никитина

10.36 - ж/д вокзал

10.47 - Набережная

11.15 - Курган

Напомним, с девяти часов вечера пятницы, 8 февраля, ограничат парковку около площади Воинской славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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