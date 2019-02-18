2019-02-18T17:28:58+03:00
Общество

Зарплата брянских учителей одна из самых низких в ЦФО

Педагоги в нашем регионе в среднем получают по 23,9 рублей
Мария Дедкова
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Однако, судя по данным Росстата, оплата труда брянских учителей все же ниже средней зарплаты в регионе.Однако, судя по данным Росстата, оплата труда брянских учителей все же ниже средней зарплаты в регионе.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На днях Росстат, опубликовал любопытные данные по уровню зарплат учителей в стране. Оказалось, что в среднем по России в прошлом году педагоги получали 38,4 тысячи рублей. Это на 10 % больше, чем в 2017-м.

Больше всего зарабатывают учителя на Чукотке - по 93,1 тысячи рублей в месяц. На втором месте - Москва. Здесь педагоги получают 92,9 тысячи рублей. На третьей строчке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с зарплатой педагогов в 90,6 тысячи рублей.

Самые скромные доходы оказались у учителей из Северо-Кавказского федерального округа. В Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии они получают от 20 до 23 тысячи рублей в месяц.

Что касается Брянской области, то она недалеко ушла от кавказского региона. По данным Росстата, наши учителя получают в среднем 23 942 рубля.

- Зарплата учителя складывается сразу из нескольких показателей, - рассказывают в департаменте образования и науки Брянской области. - Во-первых, базовая часть. Это ведение уроков, проверка тетрадей, дополнительные занятия и кружки. Во-вторых, стимулирующая часть. Критерии для этой надбавки составляет управляющий совет каждой школы. Сюда входят высокие результаты учеников на экзаменах и олимпиадах, использование новых технологий, стаж и уровень квалификации. В-третьих, компенсирующая часть. Это добавка за работу с детьми с ограниченными возможностями, или же доплаты учителям сельских школ. Еще возможны и премии. Об их размере решение принимают в школах. Общее требование к зарплате педагогов – она должна быть не ниже уровня средней зарплаты по области за год.

Однако, судя по данным Росстата, оплата труда брянских учителей все же ниже средней зарплаты в регионе. Последняя, по данным Брянскстата за декабрь прошлого года, составила почти 32,3 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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