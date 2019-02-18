2019-02-18T17:06:53+03:00
Общество

Брянская область заняла 49 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Эксперты анализировали 70 показателей
Мария Дедкова
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Эксперты оценивали уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию.Эксперты оценивали уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На днях агенство РИА-Рейтинг представило любопытное исследование. Регионы России сравнили по качеству жизни. Ранжирование, по словам экспертов, проходило на основе учета 70 показателей. Например, уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования и так далее.

На первом месте оказалась Москва. На втором - Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился Татарстан. Последние места заняли: Тыва, Карачаево-Черкессия и Забайкальский край.

Брянская область оказалась на 49 строчке. Наш регион поднялся на одну позицию, по сравнению с 2017-м.

Что касается наших соседей, то Калужская область заняла 21 место, Смоленская 39-е, Орловская - 41-е.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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