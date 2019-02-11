2019-02-11T11:44:34+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» представил основные подходы к разработке Стратегии цифровой трансформации компании

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Эксперты «Ростелекома» представили новые цифровые сервисы, как для внешнего рынка, так и для оптимизации внутренних процессовЭксперты «Ростелекома» представили новые цифровые сервисы, как для внешнего рынка, так и для оптимизации внутренних процессов
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1 февраля «Ростелеком» при поддержке Минэкономразвития России, Минкомсвязи России и АНО «Цифровая экономика» выступил организатором открытого заседания НП «Клуб директоров по науке и инновациям».

В мероприятия приняли участие представители более 120 предприятий, организаций и ведомств. Участникам заседания были представлены основные положения будущей Стратегии цифровой трансформации «Ростелекома», а также продемонстрированы новые цифровые сервисы компании.

С приветствиями к участникам заседания обратились президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, исполнительный директор Клуба директоров по науке и инновациям Алексей Филимонов, директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин, заместитель директора департамента координации цифровых проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Галюжин, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков рассказал об основных подходах к разработке Стратегии цифровой трансформации компании: «В условиях падения выручки от телефонии, замедления прироста в сегментах ШПД и платного ТВ, нужно находить и выращивать новые цифровые сегменты, которые станут основой роста компании в ближайшей перспективе. В прошлом году доходы от облачных и других цифровых услуг показали рост в 1,5 раза (по данным за 9 месяцев). Стратегический анализ показывает, что основной рост бизнеса компании в ближайшие годы будут обеспечивать в основном проекты цифровизации городского хозяйства (умные города), услуги дата-центров и облачные сервисы, а также кибербезопасность, цифровое государство, анализ больших данных и искусственный интеллект, индустриальный интернет и отраслевая цифровизация».

«Планируем, что за 5 лет доля новых цифровых сервисов в выручке удвоится. Конечно, это не закрытый список, что-то новое обязательно еще появится. Также в стратегии обязательно должны быть отражены изменения в технической инфраструктуре, ИТ, HR и других внутренних процессах, необходимость создания и поддержания современной системы управления инновациями. В частности, каждый четвертый сотрудник «Ростелекома» должен быть цифровым экспертом, а на каждом пятом рабочем месте роботизация и автоматизация процессов должна превысить 80%», – добавил он.

Эксперты «Ростелекома» представили новые цифровые сервисы, как для внешнего рынка, так и для оптимизации внутренних процессов. Например, директор департамента HRM-технологий «Ростелекома» Никита Черкасенко рассказал, что чат-боты в разы сократили время на оформление заявок и других документов, а с помощью анализа данных можно прогнозировать возможность увольнения по инициативе специалиста в течение ближайших трех месяцев (с вероятностью до 74%). Директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров презентовал единую биометрическую систему и возможности ее развития в интересах различных отраслей экономики. Также были представлены облачные сервисы и решения по обеспечению защиты от различного рода киберугроз.

Клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub) – профессиональное сообщество топ-менеджеров, отвечающих в крупнейших российских компаниях за инновационное развитие, науку, цифровизацию, технологическую политику, исследования и разработки. Это площадка по обмену опытом и лучшими практиками, установлению горизонтальных связей, формулированию и отстаиванию интересов профессионалов в сфере управления инновациями и R&D. Клуб создан в 2011 году, а в 2012 году было официально зарегистрировано НП «Клуб директоров по науке и инновациям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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