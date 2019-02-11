2019-02-11T11:16:24+03:00
Экономика

Брянскэнерго направило в 2018 году более 26 млн рублей на мероприятия по охране труда

Поделиться:
На 1385 рабочих местах в филиале была проведена специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодательствомНа 1385 рабочих местах в филиале была проведена специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодательством
Изменить размер текста:

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы в области охраны труда за 2018 год. В указанный период на мероприятия по охране труда было израсходовано свыше 26,9 млн. рублей. Более 20,6 млн. рублей из этой суммы было затрачено на обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

За счет остальных средств было обеспечено финансирование периодических медицинских осмотров, предрейсовых осмотров водителей, мероприятий по предупреждению заболеваний и несчастных случаев на производстве. С целью предупреждения профессиональных заболеваний и улучшению условий труда на 1385 рабочих местах в филиале была проведена специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодательством. По результатам оценки условий труда разработаны мероприятия по улучшению условий на рабочих местах, на которых выявлены вредные производственные факторы. 1137 человек в прошлом году прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда.

В целях предупреждения производственного травматизма, повышения культуры производства, оперативного выявления и устранения нарушений требований охраны труда во всех структурных подразделениях Брянскэнерго во вторую среду каждого месяца проводятся Дни охраны труда. В недельный срок после проведения Дня охраны труда подготавливается проект приказа с разработкой мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков с указанием сроков их исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающими снегами и метелями
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы
Новости 24
На дорогах Брянска пройдет рейд «Нетрезвый водитель»
Брянец ограбил приятеля ради выпивки
Во вторник в брянском селе Супонево не будет воды
В Брянске умер глава Совета старейшин Павел Филиппочкин
В Брянске адвоката будут судить за попытку обмануть клиентку
В Комаричском районе 11 семей не оформили на детей жилье, купленное за материнский капитал
В Брянске по выходным стал чаще ходить автобус №25
Под Брянском слепили семиметрового снеговика
В Фокинском районе Брянска сгорела будка охранников
Брянский депутат Николай Валуев снялся в телепередаче «Пока все дома»
Кафе и магазины в Дятькове признали недоступными для инвалидов
В понедельник на Брянщине потеплеет до плюс трех градусов
Ремонт Первомайского моста в Брянске планируют закончить в сентябре
Детский технопарк "Кванториум" откроется в этом году в Брянске
В этом году планируют начать строить четырехполосную дорогу из Брянска в Овстуг
Брянцы чаще всего жалуются на торговлю и ЖКЖ
Брянское предприятие задолжало уволенным работникам 200 тысяч рублей