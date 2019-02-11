Брянскэнерго направило в 2018 году более 26 млн рублей на мероприятия по охране труда

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы в области охраны труда за 2018 год. В указанный период на мероприятия по охране труда было израсходовано свыше 26,9 млн. рублей. Более 20,6 млн. рублей из этой суммы было затрачено на обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

За счет остальных средств было обеспечено финансирование периодических медицинских осмотров, предрейсовых осмотров водителей, мероприятий по предупреждению заболеваний и несчастных случаев на производстве. С целью предупреждения профессиональных заболеваний и улучшению условий труда на 1385 рабочих местах в филиале была проведена специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодательством. По результатам оценки условий труда разработаны мероприятия по улучшению условий на рабочих местах, на которых выявлены вредные производственные факторы. 1137 человек в прошлом году прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда.

В целях предупреждения производственного травматизма, повышения культуры производства, оперативного выявления и устранения нарушений требований охраны труда во всех структурных подразделениях Брянскэнерго во вторую среду каждого месяца проводятся Дни охраны труда. В недельный срок после проведения Дня охраны труда подготавливается проект приказа с разработкой мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков с указанием сроков их исполнения.