В Брянске в этом году отремонтируют 52 километра дорог

В Брянске в этом году капитально отремонтируют 52,2 километра дорог. 48,6 километра обновят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на федеральные деньги.

На 940 миллионов рублей, которые получит Брянск, заменят асфальт на 24 городских дорогах. За счет областного бюджета обновят тротуары на Московском проспекте и асфальт на переулке Московском.

По всем объектам уже разработана проектно-сметная документация, часть уже прошла государственную экспертизу, подчеркивают в брянской мэрии.

Каждый год на гарнтийных дорогах выявляют дефекты. В этом году первую проверку дороги прошли на прошлой неделе. Площадь зафиксированных дефектов составила 2 213 квадратных метров, что составляет 0,16% от общей площади.

Подрядные организации, на чьих дорогах нашли изъяны, уже получили предписания об их устранении.

К СЛОВУ

Где положат новый асфальт?

1. улица Абашева

2. улица Рылеева

3. улица Красный Маяк

4. улица Авиационная ( от дома № 7 до улицы Красноармейской)

5. улица Авиационная (от переулка Пилотов до дома № 7 по улицы Авиационной)

6. улицы Красноармейская (от улицы Октябрьской до проспекта Станке Димитрова)

7.проспект Ленина

8 улица Арсенальская

9. улица Горбатова

10. улица Калинина ( от улицы Пионерской до улицы Комарова)

11. улица Бежицкая (от улица Дуки до дома № 124)

12. улица Дуки

13. улица Советская (от переулка Трудового до улицы Крахмалева)

14. улица Пересвета

15. улица Костычева (от улицы Крахмалева до переулка Пилотов)

16. улица Спартаковская (от проспекта Станке Димитрова до улицы Урицкого)

17. улица Ново - Советская (от улицы Почтовой до улицы Литейной)

18. улица Вокзальная (от улица К. Либкнехта до путепровода через ж/д пути станции Ордженекидзеград)

19. улица Сахарова

20. улица Бежицкая (от д. № 124 до дома № 256, от дома № 288 до улицы Делегатской)

21. улица Литейная (от Литейного моста до ул. 50-й Армии)

22. улица Делегатская

23. улица Дзержинского

24. улица Плодородная

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».