Как записать ребенка в первый класс в Брянске

В Брянске запись детей в первые классы стартовала с февраля. Но в некоторых образовательных учреждениях будущих школьников начали принимать еще в конце января. Уже успели заполнить почти половину классов. Поэтому родителям стоит поторопиться.

- Основная запись в школы идет с 1 февраля до 30 июня, - рассказала «КП» начальник отдела общего образования Брянской городской администрации Надежда Соколовская. – В это время формируются списки детей, которые попадают в школу по прописке – из закрепленных за ней микрорайонов. С 1 июля на оставшиеся места могут претендовать все желающие. Второй период подачи документов в первый класс на свободные места продлится до 5 сентября.

Записывать в школу по месту регистрации начали с 2014 года. Такой приказ выпустило Министерство образования.

- По негласным правилам в школу не по прописке в первую очередь возьмут брата или сестру ученика, который уже занимается в ней, - говорит Надежда Соколовская. – А если покупаете квартиру в строящемся микрорайоне, можно сразу приносить документы в школу по будущему месту жительства, а не туда, где прописаны в настоящее время. Мы с пониманием относимся к таким случаям и всегда находим решение.

В прошлом году в Брянске набрали 202 первых класса. В них учились на 1200 учеников больше, чем в 2017-м. Самыми переполненными школами оказались 59-я на проспекте Станке Димитрова и гимназия №6 в пятом микрорайоне. Там набирали по пять-шесть или даже семь первых классов. В среднем по Брянску наполняемость классов составляет 29,5 человека.

- С каждым годом количество школьников увеличивается, - говорит Надежда Соколовская. – На ближайшие годы эта тенденция сохранится.

Кстати, многие детсадовцы, которые в этом году собираются в первый класс, посещают занятия по подготовке к школе. Родители планируют попасть в определенную школу к конкретному учителю. Но на подготовку ходить совсем не обязательно, тем более, услуга эта платная.

Какие документы нужно принести:

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