В Брянской области выпало больше половины месячной нормы осадков

В среду, 13 февраля, в Брянской области выпало рекордное количество осадков - 20 миллиметров. Это больше половины месячной нормы. Среднее значение для февраля – 29 миллиметров снега. В этом году синоптики как раз обещали брянцам снежный и теплый февраль.

Из-за снегопада, который обрушился на наш регион ночью в среду, без света остались населенные пункты в семи районах: Погарском, Стародубском, Карачевском, Навлинском, Брянскиом, Брасовскои и Трубчевском. К резервным источникам питания подключили восемь социальных объектов. Электроснабжение полностью восстановили к шести часам вечера, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске упало несколько деревьев под тяжестью выпавшего снега. Утром город стоял в пробках.

В четверг, 14 февраля, брянцев ждет легкий морозец – минут 1-2 градуса. А к выходным синоптики вновь прогнозируют оттепель.

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