Куда сходить на выходных с 8 по 10 февраля в Брянске

КОНЦЕРТ

«Сюда нас память позвала», КЗ «Дружба», 8 февраля в 15.00

В «Дружбе» пройдет XVIII открытый фестиваль солдатской песни «Сюда нас память позвала». Концерт посвящен 30-летию вывода войск из Афганистана.

Выступят солисты, дуэты, вокальные группы, хоры и оркестры образовательных учреждений, силовых структур, общественных объединений и организаций. Все участники прошли конкурсный отбор. В программе - произведения героико-патриотической направленности. (6+)

ТЕАТР

«Русский крест», КЗ «Дружба», 9 февраля в 18.00

Спектакль привезет московский театр «ЛАД». В основе сюжета – одноименная поэма Николая Мельникова. В главной роли – Сергей Зарков, музыка - Дмитрий Сосов.

Главный герой – Иван, обычный совестливый человек: жил просто, работал честно, растил с женой двух дочурок. Жизнь пошла прахом, когда Иван лишился руки. Он остается один на распутье и совершенно не знает, что ему делать дальше.

К жизни Ивана возвращает старец Федосей. Герой решает восстановить храм в родном селе. А чтобы собрать деньги на строительство, отправляется по миру…

Зрители перенесутся в атмосферу деревенской жизни 90-х годов прошлого века и проживут с героем всю историю от начала до конца. (16+)

«Старомодная комедия», Брянский драмтеатр, 9 февраля в 18.00

Алексей Арбузов – знаменитый драматург, подаривший отечественному театру немало прекрасных пьес. «Старомодная комедия» - это история двух людей, которые случайно встретились и полюбили друг друга. Одному из них «уже шестьдесят», а другой – «еще нет восьмидесяти». За видимой взбалмошностью немолодой героини скрываются удивительная искренность и неравнодушие ко всему происходящему. Действие происходит в 1968 году на Рижском взморье.

Спектакль переносит в несуетливый мир приморского города с долгими разговорами и теплотой человеческих отношений, где в каждом жесте и взгляде – целая жизнь… (16+)

«Поминальная молитва», Брянский драмтеатр, 10 февраля в 18.00

Спектакль «Поминальная молитва» уже стал визитной карточкой Брянского драмтеатра. Главную роль исполняет народный артист России Иосиф Камышев.

В деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Жили вместе, работали вместе, только умирать ходили каждый на свое кладбище… Таков обычай!

В маленькой деревушке со своей женой и пятью дочерьми живет мудрый и неунывающий Тевье-молочник. Несмотря на тяжелые испытания, которые выпадают на его долю, главный герой ко всему относится с юмором и оптимизмом. Смех сквозь слезы - в этом мудрость народа, у которого нельзя отнять веру, любовь и самоиронию.(16+)

«Бременские музыканты», Брянский драмтеатр, 10 февраля в 12.00

Знакомые с детства герои, любимые мелодии, красочные костюмы – в мюзикле по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм.

Детей и их родителей ждет музыкальное путешествие веселой компании: Осла, Петуха, Кошки, Пса, Принцессы и Трубадура. Они отправятся в Германию времен королей и замков. Приключения и неожиданные повороты – обязательны!

Музыка Геннадия Гладкова.(0+)

«Заколдованное копытце», ТЮЗ, 10 февраля в 12.00

Добрый и веселый спектакль по мотивам русских народных сказок, в котором добро и любовь возвращаются сторицей.

…Попил непослушный Иванушка водицы из копытца, да и превратился в козленка. Все это проделки злой ведьмы, которая заколдовала мальчика. Но на любое зло и коварство найдется управа! Сестрица Аленушка готова пройти самые тяжкие испытания, чтобы вернуть любимого брата. (0+)

ВЫСТАВКА

«Звездный сын Брянщины», Краеведческий музей

В краеведческом музее продолжает работать выставка, посвященная 70-летнему юбилею прославленного брянца, Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Афанасьева.

Виктор Афанасьев четыре раза побывал на орбите. Общая продолжительность его полетов - 555 суток. Брянец выполнил семь выходов в открытый космос общей длительностью 1 сутки 14 часов 24 минуты.

На выставке будут представлены уникальные фотографии и документы, рабочая куртка и летный костюм Виктора Афанасьева, карта звездного неба, космонавигационная карта, образцы продуктов питания космонавтов, а также детали спускаемого аппарата. (6+)

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».