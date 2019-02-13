В Бежице открылись площадки для выбора парков и скверов для ремонта
В Брянске уже третий год подряд действует федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». За счет нее ремонтируют дворы, парки и скверы. Какие общественные территории приведут в порядок на этот раз, вновь предложили выбрать горожанам.
В начале года чиновники предполагали, что новое голосование за парки и скверы, которые благоустроят, проводить не будут. Планировали привести в порядок территории, занявшие вторые места на выборах в прошлом году. В Бежице – это Майский парк, например. А в Советском районе – круглый сквер. Но общественное голосование – обязательное условие Минстроя для участия в программе. Без него денег не дадут.
Первый этап отбора территорий – предварительный. Он продлится до 28 февраля, сообщают в пресс-службе мэрии. Он нужен для того, чтобы сократить или наоборот расширить список объектов, которые войдут в итоговый бюллетень. Сейчас в нем 23 общественные территории.
До конца зимы во всех районах Брянска будут работать площадки, на которых горожане могут оставить свои пожелания. У жителей есть пока возможность включить новые парки или скверы для реконструкции и представить их на суд горожан. Для этого инициативная группа должна представить проект реконструкции. У предложенных парков и скверов уже есть планы ремонта.
- Мы рассчитываем, что Брянск по программе получит столько же денег, сколько и в прошлом году – около 130 миллионов рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Брянской городской администрации. – Часть из них пойдет на ремонт дворов, другая – на парки или скверы. Сколько общественных территорий отремонтируют в этом году, мы узнаем после окончательного голосования. Оно состоится не раньше марта.
Свои предложения жители города могут пока оставить во всех районах Брянска.
Список площадок для выбора общественных территорий:
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
- ТЦ «БУМ-СИТИ», ул. 3-го Интернационала, 8, ежедневно с 16 до 18 часов,
- ДШИ №1 имени Т.П. Николаевой, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, 13, ежедневно с 10 до 18 часов
- ГДК имени Д.Н. Медведева, ул. Клинцовская, 60, ежедневно с 10 до 18 часов,
- филиал ГДК имени Д.Н. Медведева в поселке Октябрьский, ул. Мало-Озерная, 1, ежедневно с 12 до 18 часов,
- Брянская городская поликлиника №1, ул. Клубная, 3, ежедневно с 10 до 12 часов.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
- ЦУМ, улица Фокина, 41, ежедневно с 16 до 18 часов.
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
- ГДК имени А.М. Горького, ул. Никитина, 19, ежедневно с 10 до 19 часов.
ФОКИНСКИЙ РАЙОН
- ДК железнодорожников, ул. Дзержинского, 2-а,
- гипермаркет «Линия-2», проспекту Московскому, 4,
- ДК в поселке Белые Берега, ул. Ленина, 17.
Работают эти площадки на буднях с 16 до 19 часов, в выходные - с 10 до 14 часов.
КСТАТИ
Что планируют привести в порядок
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
1. Территория между домами №10 по улице Горбатова и №95 по ул. Советской
2. Сквер на площади им. Карла Маркса
3. Сквер энергетиков (в районе домов №№32 и 34 по улице Советской)
4. Пешеходная зона через овраг Нижний Судок между улицами Грибоедова и Пролетарской с обустройством родника
5. Пешеходная зона между гостиницей «Турист», МФЦ, бассейном «Динамо» и многоквартирным домом №60 по ул. Дуки
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
6. Парк Майский
7. Сквер «Пролетарский»
8. Центральный пляж
9. Детский городок у ДК имени Дмитрия Медведева
10. Сквер «Победы» (улица 50-ой Армии, 8)
11. Сквер Металлургов (улица Литейная)
12. Парк «Пионерский» (улица Клубная, 3)
13. Сквер «Солнечный» в микрорайоне «Мексика» (территория между остановкой «Хлебозавод» и домом №53 по улице Литейной)
14. Мемориал «Героям-летчикам земли Брянской» в сквере имени Камозина
ФОКИНСКИЙ РАЙОН
15. Парк у озера (улица Пролетарская, Белые Берега)
16. Детский городок в (улица Ленина, Белые Берега)
17. Площадь возле Дома культуры в Белых Берегах
18. Сквер завода «Литий»
19. Пешеходная зона вдоль дома №30 по проспекту Московскому
20. Сквер 50-летия Советской власти по ул. Гомельской (памятник «Паровоз», Фокинский район)
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
21. Сквер Володарского (территория, прилегающая к кинотеатру «Салют»)
22. Сквер Пушкина
23. Сквер у ГДК им. Горького.
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ИСТОЧНИК KP.RU