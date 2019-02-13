В Бежице открылись площадки для выбора парков и скверов для ремонта

В Брянске уже третий год подряд действует федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». За счет нее ремонтируют дворы, парки и скверы. Какие общественные территории приведут в порядок на этот раз, вновь предложили выбрать горожанам.

В начале года чиновники предполагали, что новое голосование за парки и скверы, которые благоустроят, проводить не будут. Планировали привести в порядок территории, занявшие вторые места на выборах в прошлом году. В Бежице – это Майский парк, например. А в Советском районе – круглый сквер. Но общественное голосование – обязательное условие Минстроя для участия в программе. Без него денег не дадут.

Первый этап отбора территорий – предварительный. Он продлится до 28 февраля, сообщают в пресс-службе мэрии. Он нужен для того, чтобы сократить или наоборот расширить список объектов, которые войдут в итоговый бюллетень. Сейчас в нем 23 общественные территории.

До конца зимы во всех районах Брянска будут работать площадки, на которых горожане могут оставить свои пожелания. У жителей есть пока возможность включить новые парки или скверы для реконструкции и представить их на суд горожан. Для этого инициативная группа должна представить проект реконструкции. У предложенных парков и скверов уже есть планы ремонта.

- Мы рассчитываем, что Брянск по программе получит столько же денег, сколько и в прошлом году – около 130 миллионов рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Брянской городской администрации. – Часть из них пойдет на ремонт дворов, другая – на парки или скверы. Сколько общественных территорий отремонтируют в этом году, мы узнаем после окончательного голосования. Оно состоится не раньше марта.

Свои предложения жители города могут пока оставить во всех районах Брянска.

Список площадок для выбора общественных территорий:

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

- ТЦ «БУМ-СИТИ», ул. 3-го Интернационала, 8, ежедневно с 16 до 18 часов,

- ДШИ №1 имени Т.П. Николаевой, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, 13, ежедневно с 10 до 18 часов

- ГДК имени Д.Н. Медведева, ул. Клинцовская, 60, ежедневно с 10 до 18 часов,

- филиал ГДК имени Д.Н. Медведева в поселке Октябрьский, ул. Мало-Озерная, 1, ежедневно с 12 до 18 часов,

- Брянская городская поликлиника №1, ул. Клубная, 3, ежедневно с 10 до 12 часов.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

- ЦУМ, улица Фокина, 41, ежедневно с 16 до 18 часов.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

- ГДК имени А.М. Горького, ул. Никитина, 19, ежедневно с 10 до 19 часов.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН

- ДК железнодорожников, ул. Дзержинского, 2-а,

- гипермаркет «Линия-2», проспекту Московскому, 4,

- ДК в поселке Белые Берега, ул. Ленина, 17.

Работают эти площадки на буднях с 16 до 19 часов, в выходные - с 10 до 14 часов.

КСТАТИ

Что планируют привести в порядок

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

1. Территория между домами №10 по улице Горбатова и №95 по ул. Советской

2. Сквер на площади им. Карла Маркса

3. Сквер энергетиков (в районе домов №№32 и 34 по улице Советской)

4. Пешеходная зона через овраг Нижний Судок между улицами Грибоедова и Пролетарской с обустройством родника

5. Пешеходная зона между гостиницей «Турист», МФЦ, бассейном «Динамо» и многоквартирным домом №60 по ул. Дуки

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

6. Парк Майский

7. Сквер «Пролетарский»

8. Центральный пляж

9. Детский городок у ДК имени Дмитрия Медведева

10. Сквер «Победы» (улица 50-ой Армии, 8)

11. Сквер Металлургов (улица Литейная)

12. Парк «Пионерский» (улица Клубная, 3)

13. Сквер «Солнечный» в микрорайоне «Мексика» (территория между остановкой «Хлебозавод» и домом №53 по улице Литейной)

14. Мемориал «Героям-летчикам земли Брянской» в сквере имени Камозина

ФОКИНСКИЙ РАЙОН

15. Парк у озера (улица Пролетарская, Белые Берега)

16. Детский городок в (улица Ленина, Белые Берега)

17. Площадь возле Дома культуры в Белых Берегах

18. Сквер завода «Литий»

19. Пешеходная зона вдоль дома №30 по проспекту Московскому

20. Сквер 50-летия Советской власти по ул. Гомельской (памятник «Паровоз», Фокинский район)

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

21. Сквер Володарского (территория, прилегающая к кинотеатру «Салют»)

22. Сквер Пушкина

23. Сквер у ГДК им. Горького.

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