Синоптики пообещали брянцам теплый и снежный февраль

Синоптики пообещали жителям Брянской области теплый и снежный февраль. Средняя температура воздуха будет на 1,3 градуса выше нормы и составит 6,1 градуса мороза. Осадков выпадет 135 процентов от средних многолетних значений при норме 29 миллиметров за месяц.

Кстати, самый теплый февраль в Брянске за историю метеонаблюдений зафиксировали в 1990 году. Тогда средняя температура воздуха была 0,2 градуса тепла. А самым холодным был февраль 1956 года, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. В тот год средняя температура за месяц составила 18,1 градуса мороза.

В начале февраля в Брянской области началась оттепель. Ночью в среду, 6 февраля, она сменилась легким морозцем. Но днем температура воздуха будет доходить до двух градусов тепла.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».