2019-02-06T09:28:37+03:00
Общество

Синоптики пообещали брянцам теплый и снежный февраль

Средняя температура будет на 1,3 градуса выше нормы
Марина АНТОНОВА
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За месяц выпадет 135 процентов осадков от нормы.За месяц выпадет 135 процентов осадков от нормы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики пообещали жителям Брянской области теплый и снежный февраль. Средняя температура воздуха будет на 1,3 градуса выше нормы и составит 6,1 градуса мороза. Осадков выпадет 135 процентов от средних многолетних значений при норме 29 миллиметров за месяц.

Кстати, самый теплый февраль в Брянске за историю метеонаблюдений зафиксировали в 1990 году. Тогда средняя температура воздуха была 0,2 градуса тепла. А самым холодным был февраль 1956 года, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. В тот год средняя температура за месяц составила 18,1 градуса мороза.

В начале февраля в Брянской области началась оттепель. Ночью в среду, 6 февраля, она сменилась легким морозцем. Но днем температура воздуха будет доходить до двух градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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