2019-02-09T17:57:56+03:00
Общество

Больше пяти тысяч брянцев стали участниками "Лыжни России-2019"

Массовая гонка прошла на Кургане Бессмертия [фоторепортаж]
Елена РАКОВА
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"Лыжня России - 2019" стартовала в Брянске на площади Воинской славы."Лыжня России - 2019" стартовала в Брянске на площади Воинской славы.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В субботу, 9 февраля, в Брянске уже в 15-й раз прошла "Лыжня России - 2019". Стартовала она на площади Воинской славы у Кургана Бессмертия. Участниками гонки по традиции становятся профессионалы и любители зимнего спорта. На этот раз на лыжню встали больше пяти тысяч жителей региона.

Весь день на "Лыжне России" участникам, болельщикам, организаторам и судьям помогали волонтеры.

На гонке провели 12 забегов для участников разного возраста. По традиции стартовал и VIP-забег. Его участниками стали депутаты Госдумы Валентина Миронова и Валентин Суббот, заместители губернатора, руководители города Брянска, депутаты областной Думы, а также начальники управлений, ведомств области и города.

На старт вышли представители регионального управления Росгвардии и представители добровольческого движения «Безопасные дороги Брянска».

На финише участников ждали горячий чай и выпечка. Здесь также были организованы пункты питания, обогрева и медицинского обслуживания. Праздничное настроение брянцам создавали местные творческие коллективы.

Победители гонки получили медали, дипломы и кубки Министерства спорта и управления физкультуры и спорта Брянской области.

Самыми юными лыжниками на гонке стали 4-летний Сергей Шишков и 5-летняя Елизавета Чуркова из Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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