2019-02-03T13:23:36+03:00
Происшествия

В Брянске пьяный мужчина из охотничьего ружья стрелял по жилому дому

Стрелка задержали вечером 2 февраля в Белых Берегах
Марина АНТОНОВА
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Ружье было не зарегистрировано на стрелявшего мужчину.Ружье было не зарегистрировано на стрелявшего мужчину.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянске пьяный мужчина устроил стрельбу по жилому дому в поселке Белые Берега. Вечером в субботу, 2 февраля, стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии и полицейские. Задержанным оказался 51-летний местный житель.

- Мужчина несколько раз выстрелил в сторону жилых домов, после чего скрылся, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - По горячим следам экипаж группы задержания вневедомственной охраны задержал подозреваемого. Во время проведения операции никто не пострадал.

В доме задержанного нашли два охотничьих гладкоствольных ружья марки «ИЖ» и патроны различного калибра.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», мужчина стрелял в дверь, где живет его бывшая жена.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Брянцу грозит ответственность сразу по нескольким статьям. Оружие было не зарегистрировано на стрелявшего мужчину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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