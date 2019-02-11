2019-02-12T09:30:47+03:00
Общество

Из брянского аэропорта планируют запустить рейсы в Симферополь

Идут переговоры и возобновлении рейсов в Москву
Мария Дедкова
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Уже сейчас принято решение о начале полетов из нашего города в Сочи и Краснодар.Уже сейчас принято решение о начале полетов из нашего города в Сочи и Краснодар.Фото: Марина АНТОНОВА
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В этом году планируют открыть авиасообщение между Брянском и Симферополем. Переговоры о начале полетов ведут правительство Брянской области и авиакомпании. Точное решение примут в конце февраля. Об этом сообщил Александр Жигунов на пресс-конференции, которая прошла 11 февраля. Тогда же будут ясны детали перелетов из Брянска в Минеральные Воды. К слову, идут переговоры и возобновлении рейсов в Москву.

Уже сейчас принято решение о начале полетов из нашего города в Сочи и Краснодар. Летать в столицу Кубани и популярный курорт будут круглый год.

- Первый самолет в Краснодар должен отправится 14 марта, - рассказывает директор управления сетью и доходами авиакомпании-перевозчика Олег Дышкант. - До 28 марта они будут летать по вторникам и четвергам, а со 2 апреля по вторникам и субботам. В Сочи - по вторникам и субботам. Выполнять рейсы будет самолет марки Сухой Суперджет, рассчитанный на 100 пассажиров. Все судна - 2018-го и 2019 года выпуска.

По словам Олега Дышканта, авиакомпания ведет переговоры с властями Краснодарского края о едином билете для брянцев и возможности их доставки из аэропорта Краснодара в Анапу и Геленджик на автобусах. Также из столицы Кубани пассажиры могут улетать в другие города России стыковочными рейсами.

- Полетят в этом году самолеты из Брянска в турецкую Анталью, - говорит директор Брянского аэропорта Александр Сай. - Чартерные рейсы будут выполнять две авиакомпании. Одна будет летать раз в 10 дней, вторая - раз в семь дней.

Напомним, в прошлом году самолеты из Брянска отправлялись в Санкт-Петербург и Москву. В северную столицу лайнеры совершили 236 полетов, в Москву - 352 полета. Наполняемость составила 85% и 52% соответственно. Всего услугами брянского аэропорта воспользовались больше 35 тысяч пассажиров.

Расширение географии полетов требует и обновления самого аэропорта. Но проектно-сметная документация первого этапа реконструкции будет готова к апрелю - началу мая этого года. О сроках начала работ и необходимой сумме средств станет известно позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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