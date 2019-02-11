2019-02-12T11:33:32+03:00
Общество

Из-за эпидемии гриппа в Брянской области закрыли 7 школ и 4 детских сада

Эпидемический порог превышен почти на 90 процентов
Марина АНТОНОВА
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За прошедшую неделю госпитализировали 246 человек.За прошедшую неделю госпитализировали 246 человек.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Брянской области полностью закрыли 7 школ и 4 детских сада. В Брянске не работают школы №2, 25, 8 и гимназия №2. Закрыты на карантин также первомайская школа в Карачевском районе, школа №1 в городе Фокино, школа №6 в Клинцах и Ново-Ропская школа в Климовском районе. В 15 брянских школах занятия не ведут в 44 классах из-за того, что многие ученики болеют.

Закрытых детских садов в Брянске нет. Полностью закрыты дошкольные учреждения «Теремок» и «Родничок» в Клинцах, «Журавлик» в Новозыбковском районе и в поселке Сачковичи в Климовском районе. Частично не работают еще 18 групп в 11 детских садах.

В Брянской области эпидемический порог превышен на 89,4 процента. Со 2 по 11 февраля к медикам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 12 тысяч 452 человека. Эпидпорог превышен во всех возрастных группах, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области. Больше всего – у дошкольников от трех до шести лет. Около 70 процентов всех заболевших – дети до 14 лет.

За прошедшую неделю госпитализировали 246 человек. Из них 55 малышей до двух лет, 69 дошкольников, 35 школьников и 87 взрослых.

Ограничительные меры ввели в школах, детских садах, больницах, организациях торговли, общественного питания и на коммунальных предприятиях. Усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России.

С начала эпидсезона в Брянской области подтвердили 159 случаев гриппа. 92 из них - свиной. Среди заболевших 22 ребенка. И 67 случаев – гонконгский грипп, среди которых 13 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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