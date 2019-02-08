В Брянске до 28 февраля можно выбрать парк или сквер для ремонта

В Брянске до 28 февраля горожане смогут предложить, какую общественную территорию будут ремонтировать в этом году. Деньги на работы выделят по программе «Формирование комфортной городской среды». В трех районах Брянска уже работают площадки, где можно высказать свои предложения. В Бежице пока такой не организовали. Брянцам предлагают выбрать для ремонта из 22 парков и скверов.

В Советском районе площадка работает в ЦУМе с 16.00 до 18.00 ежедневно. В Володарском районе свой голос за общественную территорию можно отдать в здании ДК имени Горького на улице Никитина с 10 до 19 часов. В Фокинском районе предложения можно оставить в здании ДК железнодорожников, гипермаркете «Линия-2» и в ДК в Белых Берегах. На буднях эти площадки работают с 16.00 до 19.00, на выходных – с 10.00 до 14.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После этого этапа пройдет голосование, на котором окончательно выберут территории для ремонта.

Список общественных территорий:

1. Парк у озера (ул. Пролетарская, Белые Берега)

2. Детский городок в (ул. Ленина, Белые Берега)

3. Площадь возле Дома культуры в Белых Берегах

4. Парк Майский в Бежице

5. Сквер «Пролетарский» (ул. Ульянова)

6. Центральный пляж в Бежице

7. Детский городок около ДК им. Д.Н. Медведева

8. Сквер «Победы» (ул. 50-ой Армии, 8)

9. Сквер Металлургов (ул. Литейная)

10. Мемориал «Героям-летчикам земли Брянской» в сквере им. Камозина

11. Сквер завода «Литий»

12. Территория между домами №10 по улице Горбатова и №95 по ул. Советской

13. Сквер Володарского (территория, прилегающая к кинотеатру «Салют»)

14. Сквер на площади им. Карла Маркса

15. Парк «Пионерский» (ул. Клубная, 3)

16. Сквер Пушкина (Володарский район)

17. Сквер «Солнечный» в микрорайоне «Мексика» (территория между остановкой«Хлебозавод» и домом №53 по ул. Литейной)

18. Пешеходная зона вдоль дома №30 по проспекту Московскому

19. Сквер 50-летия Советской власти по ул. Гомельской (памятник «Паровоз», Фокинский район)

20. Сквер энергетиков (в районе домов №№32 и 34 по ул. Советской)

21. Пешеходная зона через овраг Нижний Судок между ул. Грибоедова и ул. Пролетарской с обустройством родника

22. Пешеходная зона между гостиницей «Турист», МФЦ, бассейном «Динамо» и многоквартирным домом №60 по ул.Дуки

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