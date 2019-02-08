В Брянске до 28 февраля можно выбрать парк или сквер для ремонта
В Брянске до 28 февраля горожане смогут предложить, какую общественную территорию будут ремонтировать в этом году. Деньги на работы выделят по программе «Формирование комфортной городской среды». В трех районах Брянска уже работают площадки, где можно высказать свои предложения. В Бежице пока такой не организовали. Брянцам предлагают выбрать для ремонта из 22 парков и скверов.
В Советском районе площадка работает в ЦУМе с 16.00 до 18.00 ежедневно. В Володарском районе свой голос за общественную территорию можно отдать в здании ДК имени Горького на улице Никитина с 10 до 19 часов. В Фокинском районе предложения можно оставить в здании ДК железнодорожников, гипермаркете «Линия-2» и в ДК в Белых Берегах. На буднях эти площадки работают с 16.00 до 19.00, на выходных – с 10.00 до 14.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
После этого этапа пройдет голосование, на котором окончательно выберут территории для ремонта.
Список общественных территорий:
1. Парк у озера (ул. Пролетарская, Белые Берега)
2. Детский городок в (ул. Ленина, Белые Берега)
3. Площадь возле Дома культуры в Белых Берегах
4. Парк Майский в Бежице
5. Сквер «Пролетарский» (ул. Ульянова)
6. Центральный пляж в Бежице
7. Детский городок около ДК им. Д.Н. Медведева
8. Сквер «Победы» (ул. 50-ой Армии, 8)
9. Сквер Металлургов (ул. Литейная)
10. Мемориал «Героям-летчикам земли Брянской» в сквере им. Камозина
11. Сквер завода «Литий»
12. Территория между домами №10 по улице Горбатова и №95 по ул. Советской
13. Сквер Володарского (территория, прилегающая к кинотеатру «Салют»)
14. Сквер на площади им. Карла Маркса
15. Парк «Пионерский» (ул. Клубная, 3)
16. Сквер Пушкина (Володарский район)
17. Сквер «Солнечный» в микрорайоне «Мексика» (территория между остановкой«Хлебозавод» и домом №53 по ул. Литейной)
18. Пешеходная зона вдоль дома №30 по проспекту Московскому
19. Сквер 50-летия Советской власти по ул. Гомельской (памятник «Паровоз», Фокинский район)
20. Сквер энергетиков (в районе домов №№32 и 34 по ул. Советской)
21. Пешеходная зона через овраг Нижний Судок между ул. Грибоедова и ул. Пролетарской с обустройством родника
22. Пешеходная зона между гостиницей «Турист», МФЦ, бассейном «Динамо» и многоквартирным домом №60 по ул.Дуки
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ИСТОЧНИК KP.RU