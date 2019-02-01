Брянскэнерго проводит цифровизацию сети

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» начались учения, направленные на снижение уровня потерь в сетях филиала. Они стартовали на базе Выгоничского района электрических сетей (РЭС), который выбран в качестве «пилотного» проекта по цифровизации электросетевого комплекса региона. Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы «Перспективное развитие систем учета электроэнергии» (ППРСУЭ) в 2019 г.. Они направлены на внедрение систем учета электроэнергии совместно с функцией наблюдаемости за ТП10/0,4 кВ (цифровизация) филиала.

В течение первого квартала 2019 года здесь будут проведены работы по оборудованию всех ТП10/0,4кВ РЭС приборами технического учета, которые позволят обеспечить в автоматическом режиме дистанционную передачу информации об объемах поступления электрической энергии на ввода 0,4 кВ ТП10/0,4кВ на сервер АИИС КУЭ филиала, а также информацию о наличии напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ и состоянии открытия дверей РУ-0,4кВ и шкафа учета на сервер ОИК АСТУ. В рамках ППРСУЭ 2019г. бригады Новозыбковского, Погарского, Красногорского, Суражского, Климовского, Трубчевского и Выгоничского РЭС установят 156 интеллектуальных приборов учета электроэнергии, 65 шкафов с устройствами сбора и передачи данных.

Мероприятия позволят построить баланс электрической энергии в распределительных сетях 10/0,4 кВ, выявить очаги возникновения потерь электрической энергии и разработать необходимые мероприятия по достижению целевого уровня потерь до 10 % в распределительных сетях Выгоничского РЭС до конца 2019 г., а также повысить наблюдаемость и управляемость электрической сети. Диспетчеры Брянскэнерго в режиме он-лайн будут видеть конкретную трансформаторную подстанцию, где произошло технологическое нарушение и оперативно принимать необходимые меры по ликвидации возникших неисправностей на ТП.

Энергетики предупреждают, что во время проведения работ по монтажу интеллектуальных систем учета возможны перерывы в электроснабжении потребителей Выгоничского района. Это вынужденная мера, которая связана с необходимостью обеспечить безопасность персонала электросетевой компании и жителей во время проведения работ. Графики работ будут формироваться с учетом пожеланий глав муниципальных образований. Графики отключений будут опубликованы на официальном сайте МРСК Центра www.mrsk-1.ru (в разделе «Потребителям - Передача электроэнергии - Плановые отключения» или в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях»). Также узнать время и дату плановых отключений можно по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 и в единой диспетчерской службе каждого муниципального образования.