В Брянске эвакуировали кафе фастфуда и торговый центр

В Бежицком районе Брянска вечером 31 января эвакуировали кафе быстрого питания «Макдональдс» на улице 3-го Интернационала. Днем в тот же день персонал и посетителей вывели из торгового центра «Весна». Фотографии с мест эвакуаций публиковали пользователи в соцсетях. Судя по всему, на электронные адреса этих заведений продолжали поступать письма с угрозами терактов.

Напомним, в среду, 30 января, в Брянске людей экстренно выводили из административных зданий, школ и торговых центров. В этом году массовые эвакуации из административных зданий и социальных учреждений начались на Дальнем Востоке. 22 января сообщения о готовящихся взрывах получили школы и больницы в Петропавловске-Камчатском. Людей эвакуировали. Бомб в зданиях не оказалось. Сотрудники спецслужб пришли к выводу, что действуют виртуальные террористы. Следующий на очереди был Владивосток, потом города в Сибири: Благовещенск, Якутск, Чита, Иркутск.

Повторилась ситуация 2017 года, когда сотни учреждений по всей стране получили сообщения о заложенных бомбах. ФСБ установила, что анонимки приходили из других стран, в основном из Украины.

И вот к 30 января волна массовых эвакуаций докатилась и до Центральной России.

В здании брянской мэрии и горсовета на площади Ленина утром в среду сработала пожарная сигнализация. Госслужащим и посетителям пришлось его спешно покинуть. Обследование чиновничьей десятиэтажки продолжалось около 20 минут. Никакого пожара там не нашли, поэтому сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.

Перед этим эвакуировали торговый центр «Галерея» на бульваре Гагарина. Здание осмотрели специалисты экстренных служб. Работникам разрешили вернуться на свои места только после обеда.

Волна эвакуации прокатилась также по городским школам №9, 54, 36, 55, 33, 51, 46, 60. Большинство учеников пришлось распустить по домам.

Соцсети тут же заполонили фотографии учеников, эвакуированных прямо с уроков. И сотрудников торговых центров, которым пришлось срочно оставить работу. Брянцы не поддавались панике, считая, что случившееся – очередные учения. Хотя истинной причины эвакуации никто не знал. Правоохранительные органы полдня держали в неведении жителей города и хранили молчание.

Во второй половине дня стало известно, что причиной массовых эвакуаций были электронные письма. Они приходили на официальную почту образовательных заведений, мэрии, горсовета и крупных магазинов. В них анонимы сообщали о готовящихся терактах в зданиях.

- Письма отправляли с фейковых аккаунтов, - рассказывают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. – Ни одна из заявленных угроз не подтвердилась.

Кроме Брянска 30 января сообщения о бомбах в зданиях поступали в Калуге, Курске, Орле, Липецке, Архангельске, Великом Новгороде, Мурманске, Петрозаводске, Саратове, Тамбове, Твери, Туле и Краснодаре.

Сотрудники ФСБ занимаются розыском людей, отправивших ложные сообщения о планируемых терактах. Им грозит уголовная ответственность.

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