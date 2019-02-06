Купон на кулон: всем читателям «Комсомолка» раздает подарки ко Дню влюбленных

До самого романтичного праздника - Дня влюбленных - остается неделя. Если вы еще не придумали подарок для своей второй половинки, определиться с презентом поможет "Комсомольская правда" Брянск".

Всем покупателям еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда» за 6 февраля и ежедневных выпусков за 8 и 12 февраля дарим гарантированный подарок — изысканную подвеску от сети ювелирных магазинов Sunlight.

Получить ее очень просто. Для этого надо лишь купить газету, найти на ее страницах купон и предъявить его в магазинах сети Sunlight до 28 февраля 2019 года. Полный список адресов, где можно получить подарок, на сайте sunlight.net.