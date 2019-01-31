Брянскэнерго выполнило ремонтную программу 2018 года

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 2018 год. Ключевые мероприятия производственной программы выполняются с превышением плановых показателей. Общие затраты на проведение ремонтных работ составили 141,5 млн. рублей.

Специалистами филиала отремонтировано 406 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и порядка 2016,17 км линий электропередачи 0,4-110 кВ (102% и 110% годового плана ремонтов), смонтировано 47,5 км самонесущего провода (СИП), заменено на новые 1718 опоры ВЛ. От древесной и кустарниковой поросли расчищено 702,151 га просек воздушных линий 0,4 – 110 кВ (100 % к плановым показателям). Также выполнен капремонт 10-ти трансформаторов 35-110 кВ.

Реализация ремонтной программы является одним из ключевых мероприятий подготовки электросетевого комплекса Брянскэнерго к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Своевременное, полное и качественное выполнение ее мероприятий позволяет обеспечить надежное энергоснабжения потребителей Брянской области на протяжении всего года.