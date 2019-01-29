2019-01-29T09:13:41+03:00
Общество

В Брянской области свиным гриппом заболели 12 детей

Еще у семи ребят подтвердили гонконгский грипп
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Свиной и гонконгский грипп был включен в сезонную вакцину.Свиной и гонконгский грипп был включен в сезонную вакцину.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянской области, согласно официальной статистике, свиным гриппом заразились 12 детей. Всего в регионе зарегистрировали 30 случаев гриппа А(H1N1). В этом сезоне заболевают и гонконгским гриппом А (H3N2). В Брянской области 12 случаев, из них семь – у детей. Эта статистика основана только на диагнозах, подтвержденных лабораторными исследованиями. Кстати, оба этих вируса были включены в сезонную вакцину.

Гриппом болеют в Трубчевском, Брянском, Севском, Карачевском, Погарском, Стародубском, Дятьковском, Новозыбковском районах и в городах: Брянск, Сельцо и Фокино, сообщают в управлении Роспотребназдора Брянской области.

В целом специалисты говорят, что подъем заболеваемости характерен для этого времени года. За неделю к врачу с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 6986 брянцев. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5,9 процента. Эпидемический порог превышен только среди школьников от 7 до 14 лет - на 43,5 процента.

В Брянске за неделю зарегистрировали 3568 случаев гриппа и ОРВИ. Выше эпидпорога заболеваемость у школьников и детей садовского возраста от трех до шести лет.

Медики напоминают, что обычное ОРВИ, как правило, начинается с утомляемости, насморка или сухого кашля. А при гриппе резко ухудшается состояние. Температура тела повышается вплоть до 40,5 градусов. Тяжелее всего грипп и ОРВИ переносят маленькие дети и пожилые люди.

Лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Но от остальных вирусных инфекций она не защищает. Поэтому специалисты советуют укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, больше времени проводите на свежем воздухе, не переохлаждайтесь на улице, питайтесь правильно, ешьте фрукты и овощи. Если вы заболели, оставайтесь дома. Заболевание, перенесенное «на ногах», может привести к осложнениям. К тому же, заболев, вы заражаете людей вокруг.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жительницу Гордеевского района медики отказались возить за гемодиализ
В Брянске оштрафовали автомобилиста, выехавшего на «встречку» на улице Фокина
В Брянске открылся фестиваль солдатской песни "Сюда нас память позвала"
В Дятькове сотрудница кафе избила посетительницу и ее дочь
В Брянске 1 февраля ограничат парковку на проспекте Ленина, на улице и площади Карла Маркса
Жителя Жуковского района подозревают в убийстве возлюбленной
В феврале 226 брянских долгожителей с юбилеем поздравит президент
В Брянске следователя осудили за подтасовку документов
Жительница Брянска выиграла в лотерее трехкомнатную квартиру
В Брянской области 31 января ограничат движение на перегоне Свень - Палужье
Суд оправдал бывшего мэра Клинцов, подозреваемого в превышении полномочий
Водителя, заблокировавшего проезд скорой помощи в Брянске, оштрафовали на 500 рублей
В новозыбковском селе появилась машина скорой помощи
В Клинцах прошел чемпионат Брянской области по прыжкам на акробатической дорожке
В Брянске грабитель в новогоднем колпаке похитил из кафе две тысячи рублей
В Новозыбковском районе иномарка сбила своего водителя
В Брянске автохам перекрыл дорогу скорой помощи
В ДТП в Почепском районе пострадали три человека
В Брянске пройдет лыжная гонка памяти Владимира Лапонова
В горящей квартире в Комаричах пострадал человек
В Брянске расклейщик объявлений о поиске наркокурьера проведет неделю за решеткой
Брянский рыбак получил условный срок за незаконный вылов рыбы
Торговец наркотиками из Новозыбкова получил три года колонии
В Брянской области блокадников поздравили с 75-летием освобождения Ленинграда