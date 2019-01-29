В Брянской области свиным гриппом заболели 12 детей

В Брянской области, согласно официальной статистике, свиным гриппом заразились 12 детей. Всего в регионе зарегистрировали 30 случаев гриппа А(H1N1). В этом сезоне заболевают и гонконгским гриппом А (H3N2). В Брянской области 12 случаев, из них семь – у детей. Эта статистика основана только на диагнозах, подтвержденных лабораторными исследованиями. Кстати, оба этих вируса были включены в сезонную вакцину.

Гриппом болеют в Трубчевском, Брянском, Севском, Карачевском, Погарском, Стародубском, Дятьковском, Новозыбковском районах и в городах: Брянск, Сельцо и Фокино, сообщают в управлении Роспотребназдора Брянской области.

В целом специалисты говорят, что подъем заболеваемости характерен для этого времени года. За неделю к врачу с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 6986 брянцев. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5,9 процента. Эпидемический порог превышен только среди школьников от 7 до 14 лет - на 43,5 процента.

В Брянске за неделю зарегистрировали 3568 случаев гриппа и ОРВИ. Выше эпидпорога заболеваемость у школьников и детей садовского возраста от трех до шести лет.

Медики напоминают, что обычное ОРВИ, как правило, начинается с утомляемости, насморка или сухого кашля. А при гриппе резко ухудшается состояние. Температура тела повышается вплоть до 40,5 градусов. Тяжелее всего грипп и ОРВИ переносят маленькие дети и пожилые люди.

Лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Но от остальных вирусных инфекций она не защищает. Поэтому специалисты советуют укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, больше времени проводите на свежем воздухе, не переохлаждайтесь на улице, питайтесь правильно, ешьте фрукты и овощи. Если вы заболели, оставайтесь дома. Заболевание, перенесенное «на ногах», может привести к осложнениям. К тому же, заболев, вы заражаете людей вокруг.

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