В Брянской области началась эпидемия гриппа и ОРВИ

В Брянской области продолжается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю, с 28 января по 3 февраля, к врачам с симптомами простуды обратились 10 913 человек, в том числе 7834 детей. Заболевших за неделю стало больше в два раза. Эпидемический порог превышен на 69,5 процента.

- Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах, - поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - У малышей от 0 до 2-х лет - на 7,9 процента, у дошколят - на 43,9 процента, у школьников - на 124,3 процента, у взрослых - на 51,3 процента.

В Брянске за пятую неделю текущего года зарегистрировано 5784 случаев ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 67,3 процента.

В лабораториях подтвердили 97 случаев гриппа. "Свиной" - подхватили 59 человек, в том числе 22 ребенка. "Гонконгский" грипп диагностировали у 38 брянцев, в том числе у 13 детей.

С 4 февраля главный санитарный врача Брянской области Людмила Трапезникова ввела ограничительные меры из-за осложнения ситуации по гриппу и ОРВИ.

В медучреждениях врачи и другой персонал должны использовать лицевые маски. В больницах ограничили допуск посетителей к пациентам. Беременных женщин с подозрением на грипп или простуду будут госпитализировать.

Все торжества, праздники и события, связанные с большим скоплением людей, отменят.

В школах и вузах должны организовать ежедневный осмотр. Заболевших должны отправить в медучреждения.

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