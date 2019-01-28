2019-01-28T17:17:06+03:00
Экономика

Энергетики Брянскэнерго в кратчайшие сроки восстановили энергоснабжение Карачевского района

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» восстановили энергоснабжение Карачевского района. Неблагоприятные погодные условия, связанные со значительными скачками температуры, 28 января 2019 года, вызвали налипание снега и образование наледи на линии электропередачи, в результате произошло отключение питающей район ВЛ 110 кВ.

Энергетики в кратчайшие сроки приступили к ликвидации внештатной ситуации. Менее часа потребовалось им, чтобы запитать потребителей по резервной схеме. В настоящее время специалисты Брянскэнерго контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения в работе электросетевого комплекса. Предпринимаются все необходимые меры по обеспечению надежной работы оборудования и бесперебойной передачи электроэнергии потребителям.

В случае технологических нарушений в Брянскэнерго к оперативной работе готовы 171 бригада, 136 единиц техники, 27 автономных резервных источников питания. Кроме того, к работам могут быть привлечены бригады из других регионов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

Брянскэнерго напоминает, что сообщить о неисправности в электросетях и ознакомиться с подробной информацией жители области всегда могут по телефонам круглосуточной и бесплатной горячей линии 8 800-50-50-115 (короткому номеру 13-50 для стационарных телефонов).

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