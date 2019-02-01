2019-02-01T15:28:30+03:00
Общество

В Брянске заработала электронная система оплаты проезда

Рассчитаться за поездку можно с помощью банковской или транспортной карты
Мария Дедкова
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Рассчитаться за поездку теперь можно с помощью банковской или транспортной карты, мобильного телефона со специальным приложением. Фото: Ольга УМАРОВАРассчитаться за поездку теперь можно с помощью банковской или транспортной карты, мобильного телефона со специальным приложением. Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянске в пятницу, 1 февраля, начала работу электронная система оплаты проезда. Рассчитаться за поездку теперь можно с помощью банковской или транспортной карты, мобильного телефона со специальным приложением в любом троллейбусе или в автобусе. Чек вместо привычного билета будет выдавать кондуктор или водитель.

В феврале все еще будут действовать бумажные проездные. Переходный период будет продолжаться до марта.

Новая система заработала во всех автобусах и троллейбусах. Фото: Ольга УМАРОВА

Новая система заработала во всех автобусах и троллейбусах. Фото: Ольга УМАРОВА

Брянцы уже опробовали новшество. Как отметили горожане, в некоторых случаях картой расплатиться удобнее, чем искать мелочь.

Напомним, транспортные карты можно будет купить в центральном офисе Сбербанка на проспекте Ленина, а с 7 февраля они появятся всех отделениях Сбербанка. Транспортная карта стоит 100 рублей. Одна поездка по ней - 18 рублей. Залоговую стоимость карты можно будет вернуть, если сдать ее в рабочем состоянии.

Стоимость проезда по транспортной карте все равно составит 18 рублей. Фото: Ольга УМАРОВА

Стоимость проезда по транспортной карте все равно составит 18 рублей. Фото: Ольга УМАРОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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