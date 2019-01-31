Брянская область заняла четвертое место в ЦФО по взяткам

Брянская область заняла четвертое место в Центральном федеральном округе по количеству выявленных взяток. Перед нами только Москва, Московская и Воронежская области. За прошедший год количество взяток увеличилось в два раза. А в целом коррупционных преступлений – на 33 процента. Об этом говорили на итоговой коллегии УМВД России по Брянской области, заседание которой прошло 30 января.

Есть в Брянской области и другие проблемы, которые полицейские будут решать в этом году. В последнее время на четверть увеличилось количество телефонных мошенничеств. В регионе никак в полную силу не заработает система «Безопасный город». Сейчас административные нарушения в общественных местах фиксируют 53 видеокамеры. Начальник брянской полиции Владислав Толкунов предложил включить в систему 120 камер, которые принадлежат частным охранным организациям. Вновь подняли вопрос о создании вытрезвителя, куда можно было бы помещать пьяных граждан, которые находятся в общественных местах, но не могут сами передвигаться.

В следующем году брянские полицейские планируют активно искать преступников, которые похитили бюджетные деньги, усерднее бороться с коррупцией, противодействовать экстремизму и организованной преступности, а также решать другие задачи.

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