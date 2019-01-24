2019-01-24T12:29:16+03:00
Общество

Компания «Умалат» представила документальный фильм «Сырная история. Начало»

На премьеру в Севске пришли сотрудники завода, представители администрации, журналисты
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: Роман КОЧАНОВ.Фото: Роман КОЧАНОВ.
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Компания «Умалат» представила первую серию документального фильма «Сырная история. Начало». Премьера состоялась в пятницу, 18 января, в культурно-досуговом центре в городе Севск. На кинопоказ пригласили сотрудников завода, представителей местных властей и духовенства, журналистов. На премьеру приехали генеральный директор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко и создатели фильма: режиссер Рубен Маншпайзер, автор идеи и директор фильма – Георгий Акопян.

Спасти любой ценой

Пятница, 18 января, около шести часов вечера. В здание ДК заходит много людей, и все с нетерпением ждут премьеры фильма.

Перед тем, как погаснет свет, на сцену поднимается гендиректор компании «Умалат» Алексей Мартыненко. Он рассказывает небольшую предысторию фильма.

Перед показом на сцену поднялся Алексей Мартыненко. Фото: Роман КОЧАНОВ.

Перед показом на сцену поднялся Алексей Мартыненко. Фото: Роман КОЧАНОВ.

- Впервые я приехал в Севск лет 15 назад, - вспоминает Алексей Мартыненко. – Тогда предприятие называлось «Севский маслодел», и дела шли не очень хорошо. Я интересовался производством сыра дома. Мог удивить своих гостей брынзой и моцареллой собственного приготовления. Поэтому и рискнул заняться бизнесом по производству сыра. Но в промышленных масштабах делать его оказалось не так-то просто. Через шесть лет у меня закончились моральные ресурсы, закончились деньги и закончилось терпение, которого, казалось, у меня много. Я решил закрыть завод, но все таки надеялся на чудо. И оно произошло. Как раз об этом вы и узнаете, посмотрев фильм.

Документальная картина длится около получаса. В ней красивые кадры Севска, Сицилии и Сардинии. Главный герой – сыродел из Италии Антиоко Пинна рассказывает, что его привело в нашу страну, как он научился создавать сыр на своей родине и как он обучил своим навыкам и умениям коллег из России.

Из фильма мы узнаем, что же главное в производстве сыра. Оказывается, это не только качественное молоко, стерильное оборудование, выверенная технология, но и отношение людей к своему делу. Итальянцы чем-то похожи на русских – они могут что-то делать только отдаваясь этому всей душой. Дело всей жизни тесно переплетено с корнями и семьей. Итальянец признается, что ни на что бы не променял свою малую Родину.

- Антиоко многому меня научил не только как сыродел, но и как человек, - говорит Алексей Мартыненко. – Я ему за это очень благодарен.

Итальянец приезжал в Севск, чтобы наладить производство свежих сыров.

Итальянец приезжал в Севск, чтобы наладить производство свежих сыров.

Надуманные обвинения

Одним из поводов для создания фильма стала передача на федеральном канале. В ней рассказывали об опасных молочных продуктах на прилавках российских магазинов. Передача сопровождалась кадрами производства сыра в России в антисанитарных условиях. При этом показывали упаковку сыра «Умалат», что в корне противоречит санитарно-гигиеническим правилам завода, поскольку на предприятии всегда идеальная чистота и порядок. Никто не знает, какие цели преследовала данная передача: то ли борьба за аудиторию, то ли происки конкурентов.

Сыродел из Италии Антиоко Пинна рассказал, как научился создавать сыр на родине.

Сыродел из Италии Антиоко Пинна рассказал, как научился создавать сыр на родине.

Компании пришлось как-то реагировать на вызов. Так и возникла идея снять фильм. Это мог бы быть качественный рекламный ролик, который показывал бы все стадии производства сыра на заводе, в каких условиях работают люди и каким трудом достигается высокое качество продукта. Но смотреть его было бы неинтересно непосвященным. Поэтому было решено сделать фильм с сюжетной линией.

- Идея фильма к нам пришла на горном Алтае, - рассказывает автор идеи и директор документальной ленты Георгий Акопян. - Мы вместе с Алексеем Анатольевичем ходили в поход с семьями и детьми. И решили, почему бы не снять доброе и душевное кино о совместном творчестве руководства, технологов и работников завода. Теплоту, с которой готовят моцареллу в Италии и то, с какой любовью ее производят здесь в России, мы постарались перенести на экран. Надеюсь, все получилось, и зрители в зале ее почувствовали.

Создатели настаивали на просмотре фильма только на большом экране. Все кадры сняты на камеру с высоким разрешением. Она позволяет насладиться пейзажами Италии и красотой русской природы. В фильме звучит приятная музыка.

В фильме &quot;Сырная история. Начало&quot; показывают прекрасные пейзажи итальянских островов.

В фильме "Сырная история. Начало" показывают прекрасные пейзажи итальянских островов.

Кстати, в планах у создателей картины снять еще пять серий для компании «Умалат». О чем будут фильмы, пока не разглашают.

В планах - стать лучшими

После кинопоказа на сцену поднялся лирик Брянской епархии священник Иоанн Выхованец. Он подивился, что в мыслях оказался на итальянском побережье.

- Мы увидели с вами прекрасные пейзажи итальянских островов, узкие улочки маленьких городов, - сказал отец Иоанн. - Кажется, что сейчас выйдешь из здания и ступишь на теплый песок. Но у нас за порогом снег и великий праздник – Крещение Господне. В этот праздничный вечер я пожелаю здоровья всем присутствующим. С любовью и открытым сердцем приступать к любому делу, воспитывать в себе таланты, сохранять и приумножать то, что уже достигли собственным трудом.

Священник Иоанн сравнил завод «Умалат» с виноградником из Евангелия. И предостерег, чтобы севчане не следовали путем злых виноградарей, работали честно и со всей душой. Пожелал Алексею Мартыненко, чтобы завод процветал, так как дело его – правое.

А планы у руководства завода большие.

- Мы создали неплохое предприятие, - сказал Алексей Мартыненко. - Я надеюсь, что в ближайшее время «Умалат» станет лучшим заводом в России по производству свежих сыров. Мы придерживаемся самых строгих стандартов на всех этапах производства, начиная от выбора молока до упаковки сыра. Даже итальянцы признают, что изначальное сырье у нас лучше, чем в Италии.

В планах компании сделать завод в Севске лучшим в России.

В планах компании сделать завод в Севске лучшим в России.

После просмотра фильма зрители отправились в фойе. Для них подготовили угощение, где можно было пообщаться в неформальной обстановке.

- Ну, как, понравился вам фильм? - спрашивает Алексей Мартыненко у работников.

- Такие красивые кадры, - отвечают они. – Действительно фильм получился очень теплым. Только зря вы не показали, каким завод был до этого. Фильм останется в истории. А это история Севска, история предприятия, история нашего общего дела. Я надеюсь, о нем будут помнить наши дети и внуки.

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Сырная история. Начало..Эта лента является первым шагом компании Умалат в мире документального кино и открывает цикл фильмов Сырная история о культуре потребления свежих сыров в России, о специфике производства высококачественных сыров, о людях, которые их создают, и о многом другом глазами известных людей различных профессий.

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