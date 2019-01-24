Компания «Умалат» представила документальный фильм «Сырная история. Начало»

Компания «Умалат» представила первую серию документального фильма «Сырная история. Начало». Премьера состоялась в пятницу, 18 января, в культурно-досуговом центре в городе Севск. На кинопоказ пригласили сотрудников завода, представителей местных властей и духовенства, журналистов. На премьеру приехали генеральный директор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко и создатели фильма: режиссер Рубен Маншпайзер, автор идеи и директор фильма – Георгий Акопян.

Спасти любой ценой

Пятница, 18 января, около шести часов вечера. В здание ДК заходит много людей, и все с нетерпением ждут премьеры фильма.

Перед тем, как погаснет свет, на сцену поднимается гендиректор компании «Умалат» Алексей Мартыненко. Он рассказывает небольшую предысторию фильма.

Перед показом на сцену поднялся Алексей Мартыненко. Фото: Роман КОЧАНОВ.

- Впервые я приехал в Севск лет 15 назад, - вспоминает Алексей Мартыненко. – Тогда предприятие называлось «Севский маслодел», и дела шли не очень хорошо. Я интересовался производством сыра дома. Мог удивить своих гостей брынзой и моцареллой собственного приготовления. Поэтому и рискнул заняться бизнесом по производству сыра. Но в промышленных масштабах делать его оказалось не так-то просто. Через шесть лет у меня закончились моральные ресурсы, закончились деньги и закончилось терпение, которого, казалось, у меня много. Я решил закрыть завод, но все таки надеялся на чудо. И оно произошло. Как раз об этом вы и узнаете, посмотрев фильм.

Документальная картина длится около получаса. В ней красивые кадры Севска, Сицилии и Сардинии. Главный герой – сыродел из Италии Антиоко Пинна рассказывает, что его привело в нашу страну, как он научился создавать сыр на своей родине и как он обучил своим навыкам и умениям коллег из России.

Из фильма мы узнаем, что же главное в производстве сыра. Оказывается, это не только качественное молоко, стерильное оборудование, выверенная технология, но и отношение людей к своему делу. Итальянцы чем-то похожи на русских – они могут что-то делать только отдаваясь этому всей душой. Дело всей жизни тесно переплетено с корнями и семьей. Итальянец признается, что ни на что бы не променял свою малую Родину.

- Антиоко многому меня научил не только как сыродел, но и как человек, - говорит Алексей Мартыненко. – Я ему за это очень благодарен.

Итальянец приезжал в Севск, чтобы наладить производство свежих сыров.

Надуманные обвинения

Одним из поводов для создания фильма стала передача на федеральном канале. В ней рассказывали об опасных молочных продуктах на прилавках российских магазинов. Передача сопровождалась кадрами производства сыра в России в антисанитарных условиях. При этом показывали упаковку сыра «Умалат», что в корне противоречит санитарно-гигиеническим правилам завода, поскольку на предприятии всегда идеальная чистота и порядок. Никто не знает, какие цели преследовала данная передача: то ли борьба за аудиторию, то ли происки конкурентов.

Сыродел из Италии Антиоко Пинна рассказал, как научился создавать сыр на родине.

Компании пришлось как-то реагировать на вызов. Так и возникла идея снять фильм. Это мог бы быть качественный рекламный ролик, который показывал бы все стадии производства сыра на заводе, в каких условиях работают люди и каким трудом достигается высокое качество продукта. Но смотреть его было бы неинтересно непосвященным. Поэтому было решено сделать фильм с сюжетной линией.

- Идея фильма к нам пришла на горном Алтае, - рассказывает автор идеи и директор документальной ленты Георгий Акопян. - Мы вместе с Алексеем Анатольевичем ходили в поход с семьями и детьми. И решили, почему бы не снять доброе и душевное кино о совместном творчестве руководства, технологов и работников завода. Теплоту, с которой готовят моцареллу в Италии и то, с какой любовью ее производят здесь в России, мы постарались перенести на экран. Надеюсь, все получилось, и зрители в зале ее почувствовали.

Создатели настаивали на просмотре фильма только на большом экране. Все кадры сняты на камеру с высоким разрешением. Она позволяет насладиться пейзажами Италии и красотой русской природы. В фильме звучит приятная музыка.

В фильме "Сырная история. Начало" показывают прекрасные пейзажи итальянских островов.

Кстати, в планах у создателей картины снять еще пять серий для компании «Умалат». О чем будут фильмы, пока не разглашают.

В планах - стать лучшими

После кинопоказа на сцену поднялся лирик Брянской епархии священник Иоанн Выхованец. Он подивился, что в мыслях оказался на итальянском побережье.

- Мы увидели с вами прекрасные пейзажи итальянских островов, узкие улочки маленьких городов, - сказал отец Иоанн. - Кажется, что сейчас выйдешь из здания и ступишь на теплый песок. Но у нас за порогом снег и великий праздник – Крещение Господне. В этот праздничный вечер я пожелаю здоровья всем присутствующим. С любовью и открытым сердцем приступать к любому делу, воспитывать в себе таланты, сохранять и приумножать то, что уже достигли собственным трудом.

Священник Иоанн сравнил завод «Умалат» с виноградником из Евангелия. И предостерег, чтобы севчане не следовали путем злых виноградарей, работали честно и со всей душой. Пожелал Алексею Мартыненко, чтобы завод процветал, так как дело его – правое.

А планы у руководства завода большие.

- Мы создали неплохое предприятие, - сказал Алексей Мартыненко. - Я надеюсь, что в ближайшее время «Умалат» станет лучшим заводом в России по производству свежих сыров. Мы придерживаемся самых строгих стандартов на всех этапах производства, начиная от выбора молока до упаковки сыра. Даже итальянцы признают, что изначальное сырье у нас лучше, чем в Италии.

В планах компании сделать завод в Севске лучшим в России.

После просмотра фильма зрители отправились в фойе. Для них подготовили угощение, где можно было пообщаться в неформальной обстановке.

- Ну, как, понравился вам фильм? - спрашивает Алексей Мартыненко у работников.

- Такие красивые кадры, - отвечают они. – Действительно фильм получился очень теплым. Только зря вы не показали, каким завод был до этого. Фильм останется в истории. А это история Севска, история предприятия, история нашего общего дела. Я надеюсь, о нем будут помнить наши дети и внуки.

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