Брянцев эвакуировали из школ, административных зданий и торговых центров из-за лжетерактов

Массовая эвакуация из школ, административных зданий и торговых центров в Брянске произошла из-за ложных сообщений о готовящихся терактах.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", утром 30 января с фейковых аккаунтов на официальные электронные почтовые адреса учреждений образования, мэрии, горсовета и крупных магазинов Брянска массово присылали сообщения об угрозах совершения террористических актов.

Правоохранительные органы и МЧС России занялись проверкой поступившей информации. Угрозы оказались ложными. Силовики ищут людей, отправивших сообщения о лжетерактах.

Напомним, утром в среду, 30 января, по Брянску прокатилась волна эвакуаций по школам, административным зданиям и торговым центрам. Сотрудников и посетителей вывели на улицу, пока здания обследовали специалисты экстренных служб. Эвакуировали также Брянскую городскую администрацию и горсовет.

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