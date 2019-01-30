В Брянске массово эвакуируют школы, административные здания и торговые центры

Утром в среду, 30 января, по Брянску прокатилась волна эвакуаций по школам, административным зданиям и торговым центрам. Сотрудников и посетителей вывели на улицу, пока здания обследовали специалисты экстренных служб. Эвакуировали также Брянскую городскую администрацию и горсовет.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в административном здании на площади Ленина сработала пожарная сигнализация. Поэтому всем чиновникам и посетителям пришлось его покинуть. Обследование здания продолжалось около 20 минут, после чего сотрудникам решили вернуться на рабочие места.

Перед этим эвакуировали работников торгово-офисного центра "Галерея"и торгово-развлекательного центра "Ярмарка". и Фото: vk.com, Кирилл Иванов

Перед этим эвакуировали работников торгово-офисного центра "Галерея", расположенного на бульваре Гагарина, и торгово-развлекательного центра "Ярмарка" . После их обследования брянцы вернулись в здание.

Волна эвакуации прокатилась также по городским школам. Педагогам и ученикам пришлось покинуть здания школ №9,54,36, 55,33,51,46, 60.

Педагогам и ученикам пришлось покинуть здание школы №36. Фото: vk.com, Даниил Понамарев

Волна эвакуации прокатилась также по городским школам. Фото: vk.com, Женя Тимонов

Силовики пока не комментируют происходящее. Известно лишь что, официально пожарные учения и эвакуация проходили в недавно открытом театре кукол на улице Пушкина в Володарском районе.

Известно лишь что, официально пожарные учения и эвакуация проходили в недавно открытом театре кукол на улице Пушкина в Володарском районе. Фото: vk.com, Ди-И-Сергей Столбовы

Напомним, на днях по Сибири и Дальнему Востоку прокатилась волна лжетеррактов. Все началось с Петропавловска-Камчатского. Во вторник, 22 января, с самого утра школы и больницы получают пугающие звонки (или письма - еще непонятно). Аноним сообщал, что в зданиях заложены бомбы. На улице – в томительном ожидании десятки учеников и пациентов. Их эвакуировали, как положено...(подробности)

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