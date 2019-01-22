2019-01-22T13:03:12+03:00
Недвижимость

Деснаград: уютнее с каждым днем

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В надежных и современных новостройках «Деснаграда» уже сегодня счастливо живут сотни новоселов со своими семьямиВ надежных и современных новостройках «Деснаграда» уже сегодня счастливо живут сотни новоселов со своими семьями
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Представители застройщика микрорайона «Деснаград» рассказали подробности о микрорайоне и озвучили дальнейшие планы по его развитию.

«Деснаград» - это строящийся микрорайон на границе Бежицкого и Советского районов. Его строительство ведется в пойме реки Десны рядом с ул. Флотской между Литейным и Первомайским мостами с 2012 года. В надежных и современных новостройках «Деснаграда» уже сегодня счастливо живут сотни новоселов со своими семьями.

Одно из самых главных преимуществ – это отсутствие стен несущей конструкции

Одно из самых главных преимуществ – это отсутствие стен несущей конструкции

В настоящий момент в микрорайоне застраивается «Квартал Набережных», состоящий из двух очередей строительства. Первая очередь, которую застраивает компания «Премиум проект», представляет собой двенадцать 10-этажных панельных домов и два монолитно-панельных дома переменной этажности. Строительство первой очереди будет завершено в первой половине 2019 года. Помимо жилых домов с благоустроенными дворами в первой очереди расположены собственная котельная и детский сад на 270 мест прямо в центре.

Строительство второй очереди уже началось. Застройщиком этого участка является компания с 30-летним опытом ГК «Надежда». Представители застройщика рассказали, что во второй очереди строительства появятся пять ярких 16-этажных домов монолитно-каркасного типа.

В настоящий момент в микрорайоне застраивается «Квартал Набережных», состоящий из двух очередей строительства

В настоящий момент в микрорайоне застраивается «Квартал Набережных», состоящий из двух очередей строительства

ГК «Надежда» уделяет особое внимание качеству материалов. Строительство монолитно-каркасных домов сегодня получило большое распространение, что обусловлено множеством преимуществ готового объекта. Суть такой технологии сводится к заливке заранее подготовленных каркасов армированным бетоном. Благодаря связи между монолитными перекрытиями и железобетонными колоннами удается обеспечить непревзойденную прочность и надежность дома. Одно из самых главных преимуществ – это отсутствие стен несущей конструкции. Поэтому у жителей будет возможность осуществить перепланировку своей квартиры. Единственное исключение – это отсутствие возможности переместить ванную комнату, кухню и туалет в другую часть квартиры, ведь привязка к коммуникациям продолжает играть важную роль.

«По мере строительства домов рядом с комплексом жилых зданий мы планируем сделать благоустроенную набережную и песчаный пляж с зонами отдыха. Более того в будущем планируется построить пешеходный мост к противоположному берегу Десны с выходом к городскому пляжу и парку», - добавляет директор ГК «Надежда» Евгений Александрович Гавричков.

Старт продаж квартир во второй очереди уже открыт

Старт продаж квартир во второй очереди уже открыт

Старт продаж квартир во второй очереди уже открыт. В честь начала строительства ГК «Надежда» предоставляет скидки первым 10 покупателям на квартиры в размере 1000 руб. с каждого квадратного метра.

С ассортиментом и планировками квартир можно ознакомиться в каталоге на сайте desnagrad.ru. Подробности в офисе продаж по тел. (4832) 32-21-65.

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