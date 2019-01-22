Деснаград: уютнее с каждым днем

Представители застройщика микрорайона «Деснаград» рассказали подробности о микрорайоне и озвучили дальнейшие планы по его развитию.

«Деснаград» - это строящийся микрорайон на границе Бежицкого и Советского районов. Его строительство ведется в пойме реки Десны рядом с ул. Флотской между Литейным и Первомайским мостами с 2012 года. В надежных и современных новостройках «Деснаграда» уже сегодня счастливо живут сотни новоселов со своими семьями.

Одно из самых главных преимуществ – это отсутствие стен несущей конструкции

В настоящий момент в микрорайоне застраивается «Квартал Набережных», состоящий из двух очередей строительства. Первая очередь, которую застраивает компания «Премиум проект», представляет собой двенадцать 10-этажных панельных домов и два монолитно-панельных дома переменной этажности. Строительство первой очереди будет завершено в первой половине 2019 года. Помимо жилых домов с благоустроенными дворами в первой очереди расположены собственная котельная и детский сад на 270 мест прямо в центре.

Строительство второй очереди уже началось. Застройщиком этого участка является компания с 30-летним опытом ГК «Надежда». Представители застройщика рассказали, что во второй очереди строительства появятся пять ярких 16-этажных домов монолитно-каркасного типа.

В настоящий момент в микрорайоне застраивается «Квартал Набережных», состоящий из двух очередей строительства

ГК «Надежда» уделяет особое внимание качеству материалов. Строительство монолитно-каркасных домов сегодня получило большое распространение, что обусловлено множеством преимуществ готового объекта. Суть такой технологии сводится к заливке заранее подготовленных каркасов армированным бетоном. Благодаря связи между монолитными перекрытиями и железобетонными колоннами удается обеспечить непревзойденную прочность и надежность дома. Одно из самых главных преимуществ – это отсутствие стен несущей конструкции. Поэтому у жителей будет возможность осуществить перепланировку своей квартиры. Единственное исключение – это отсутствие возможности переместить ванную комнату, кухню и туалет в другую часть квартиры, ведь привязка к коммуникациям продолжает играть важную роль.

«По мере строительства домов рядом с комплексом жилых зданий мы планируем сделать благоустроенную набережную и песчаный пляж с зонами отдыха. Более того в будущем планируется построить пешеходный мост к противоположному берегу Десны с выходом к городскому пляжу и парку», - добавляет директор ГК «Надежда» Евгений Александрович Гавричков.

Старт продаж квартир во второй очереди уже открыт

Старт продаж квартир во второй очереди уже открыт. В честь начала строительства ГК «Надежда» предоставляет скидки первым 10 покупателям на квартиры в размере 1000 руб. с каждого квадратного метра.

С ассортиментом и планировками квартир можно ознакомиться в каталоге на сайте desnagrad.ru. Подробности в офисе продаж по тел. (4832) 32-21-65.