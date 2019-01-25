2019-01-25T16:40:07+03:00
Общество

С 1 февраля в Брянске запустят электронную оплату проезда в автобусах и троллейбусах

Бумажные проездные будут менять на транспортные карты с 1 марта
Марина АНТОНОВА
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Проезд по-прежнему можно будет оплатить наличными.Проезд по-прежнему можно будет оплатить наличными.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С 1 февраля в Брянске запустят электронную оплату проезда в общественном транспорте. Заплатить 18 рублей за проезд можно будет бесконтактными банковскими картами, с помощью приложения в смартфоне или транспортной картой.

Карты можно будет купить в центральном офисе Сбербанка на проспекте Ленина, а с 7 февраля со всех отделениях Сбербанка. Транспортная карта стоит 100 рублей. Залоговую стоимость можно будет возвратить. Для этого нужно сдать карту в рабочем состоянии. Внести деньги на карту можно будет пока только в Сбербанке.

Автоматы для оплаты проезда будут находиться у кондуктора, а если его нет – у водителя.

Проезд по-прежнему можно будет оплатить наличными, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. Весь февраль в автобусах и троллейбусах Брянска будут действовать бумажные проездные. Переход на персональные транспортные карты начнется с 1 марта.

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