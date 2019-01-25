Шнуруй коньки – вперед на лед

Нынешней зимой в Брянске обещали залить 7 катков, 23 корта и 22 ледовые площадки. Наш корреспондент покатался на катках в центре города и выяснил, где лед гладкий, а куда лучше не соваться.

Особая технология

Вечер понедельника. Забираю из сада шестилетнюю дочку и пятилетнего сына. Погода отличная, легкий морозец.

- Ну, что, куда пойдем?

- На каток! – отвечают они хором.

- Хорошо, только не далеко от дома, а то уже поздно.

Приходим на ближайший хоккейный корт на улице Крахмалева, 35. Обычно здесь много народа: катаются и дети, и взрослые. Есть освещение, скамейки, чтобы переобуться, лопаты для чистки льда. Но сегодня на катке всего человек пять. Оказалось, что лед хоть и ровный, но в некоторых местах уже «протерся» до асфальта.

Каток на улице Крахмалева, 35 – один из лучших в городе.Фото: Марина АНТОНОВА

У борта мужчина лет 60-и чистит снег на катке.

- Вы не знаете, будут ли подливать воду? А то кататься сложно, коньки застревают на пробивающемся асфальте. Того и гляди упадешь…

- Вот как раз сегодня собираюсь залить новый слой, - говорит горожанин. – Для этого лишний снег очищаю.

- А вы из муниципалитета или управляющей компании? – спрашиваю я.

- Нет, я живу в этом доме, - рассказывает брянец. - Сам заливаю, чищу, обновляю. Поставил и дополнительную лампочку на фонаре, чтобы ребятишкам можно и вечером в хоккей поиграть.

- Здесь очень ровный лед, - говорю я. - Какой-то секрет у вас, наверное, есть?

- Есть особая технология, - улыбается мужчина. - Заливаю горячей водой, потом выравниваю. Кто захочет научиться, пусть приходит, все покажу-расскажу.

Вокруг фонтана по выбоинам

В этом году впервые залили каток на Набережной вокруг фонтана. С ужасом вспоминаю его на новогодних праздниках. Вокруг звучит веселая музыка, все красиво украшено, светится-сверкает. Но площадка не чищена, нет лопат, чтобы убрать снег самим. Лед ужасный – проехать можно только на крохотных участках, большая часть катка разбита – шишки, выбоины…. И все равно было не протолкнуться. Взрослые учили малышей держаться на льду, подростки не обращали внимания на неровности – проскакивали их бегом.

Зареклась ходить на этот каток с детьми. Но работа обязывает. В середине января вернулась к фонтану.

До идеальной поверхности льду далеко. Все еще встречаются выбоины, но снег почищен и кататься можно.

- Каток заливали работники дорожного управления Советского района, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. – Они же должны следить за чистотой. Конечно, лед там не идеальный, но дорожники стараются поддерживать его в хорошем состоянии. На каток в выходные приходит много гостей.

Непопулярное место?

Иду на каток в центре города – во дворе дома на проспекте Ленина, 65. В областном правительстве еще в конце прошлого года обещали его залить. Работы вроде даже начались, но потом выпал снег… Каток до сих пор так и завален сугробами. В спорткомитете горадминистрации утверждают, что лед здесь заливали. Но каток не популярен у местных жителей, поэтому его не чистят.

25 января каток на проспекте Ленина, 65 наконец-то решили почистить.Фото: Марина АНТОНОВА

- Мне с сыном приходится либо через половину района ехать на хороший бесплатный корт, либо идти на платный, - рассказывает местная жительница Екатерина. – Хотя во дворе есть своя ледовая площадка, но коммунальщики не хотят за ней ухаживать.

По словам горожанки, каток мог стать очень востребованным, но его не благоустроили.

Народные корты

В соцсетях ходят слухи про хороший каток на улице Дуки, 31, неподалеку от остановки «Радиотовары». Отправляюсь туда.

Лед и, правда, гладкий, но народа много. А сегодня еще и местная дворовая хоккейная команда тренируется.

- Этот каток всегда хорошо заливают, - рассказывает глава городского спорткомитета Александр Погорелов. – Это совместная работа местных жителей и управляющей компании.

Хорошо залит каток во дворе дома №44 на улице Красноармейской, напротив площади Партизан.

- Мы каждый вечер здесь катаемся, - говорит пятиклассник Сережа. – К нам даже друзья с проспекта Станке Димитрова приезжают в хоккей играть.

А что в школах? Каждая городская школа, если у нее есть возможность, должна была залить свой каток. Но многие образовательные учреждения этого не сделали. Корты есть в гимназии №6, в школах №8, 56.

- В школах залиты все хоккейные корты, - пояснил Александр Погорелова. – Но некоторые учебные заведения в этом году прокладывали лыжные трассы, поэтому катки не заливали.

Каток во дворе на улице Авиационной, 10 залили местные жители. 24 января залили еще один слой, чтобы поверхность была ровной.Фото: Марина АНТОНОВА

Получается, катки во дворах – это чаще всего инициатива жителей. Управляющая компания может залить площадку для «галочки». Лед окажется неровным, но дело сделано.

КСТАТИ

Куда жаловаться на не залитый корт или на нечищеный каток:

- 30-60-27, gorsport32@mail.ru, - Комитет по физкультуре и спорту Брянской городской администрации

- 41-64-00 - Дорожное управление Советского района» Брянска

- 74-27-95, soviet-adm@yandex.ru,– Советская районная администрация

- 30-81-55, bezraiadm@yandex.ru,– Бежицкая районная администрация

- 63-14-07, brfok32@yandex.ru,– Фокинская районная администрация

- 26-15-21, volodarskadm@mail.ru,– Володарская районная администрация

- в свою управляющую компанию.

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