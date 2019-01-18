2019-01-18T10:05:48+03:00
Экономика

Задолженность за газ теплоснабжающих организаций г.Брянска и Брянского района превысила 230 млн рублей

Во время прохождения отопительного периода поставщики тепла г.Брянска и Брянского района продолжают наращивать просроченную задолженность за потребленный газ
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ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ БРЯНСК»ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ БРЯНСК»
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Долги управляющих компаний (УК) и частных теплоснабжающих организаций (ТСО), которые вырабатывают и поставляют теплоэнергию, увеличились на 32,6 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Не выполняет договорные обязательства по оплате поставленного газа ООО "Дизель-Ремонт" с долгом 17,9 млн рублей на 1 января 2019 г. Задолженность выросла почти в 2 раза за период с ноября 2017 г. по декабрь 2018 г. Котельная расположена по адресу: г. Брянск, ул. Уральская, д. 107.

ЗАО «Паросиловое хозяйство» нарастило задолженность с 11,7 млн рублей до 16,2 млн рублей за период ноябрь-декабрь 2018 г. Котельная расположена по адресу г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 10.

Задолженность за потребленный газ ООО «Стройдеталь и КО» с мая по декабрь 2018 г. увеличилась с 4,5 млн рублей до 14,6 млн рублей.

Среди должников: ООО "Энергосервис" - 9,7 млн рублей. Котельная расположена по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 71; ООО «УК «Путевка» - 6.4 млн рублей. Котельная расположена в п. Путевка, ул. Луговая, д.1 Г; ОАО «Санаторий «Снежка» - 2,2 млн рублей; ООО «Мир» 1,8 млн рублей, котельная расположена по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д.57; ООО «УК Дружба» - 1,3 млн рублей. Котельные расположены по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского, д.18, г. Брянск, ул. Авиационная, д.17 и д.17 к.1.

Мероприятия по ограничению поставки газа, проводимые компанией «Газпром межрегионгаз Брянск», а также неоднократные обращения к руководителям муниципальных образований, руководителям силовых и надзорных ведомств с просьбой оказать воздействие на должников в рамках предоставленных им полномочий, к должному результату не привели.

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