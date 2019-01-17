Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающими снегами и метелями

Согласно прогнозам метеорологов, непогода в той или иной степени может затронуть ряд регионов деятельности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов). Энергетики обеих компаний мобилизованы и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

В филиалах «Липецкэнерго» МРСК Центра и «Ивэнерго» МРСК Центра и Приволжья, в зоне ответственности которых непогода прогнозируется уже в ближайшее время, введен режим повышенной готовности. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В случае необходимости режим РПГ будет оперативно введен и в других филиалах. В настоящее время на случай ухудшения погоды здесь реализуется комплекс превентивных мер. Осуществляется непрерывный мониторинг метеообстановки, также усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры и обеспечено четкое информационное взаимодействие с МЧС, региональными и местными властями.

Сформирован список и определен состав мобильных бригад филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, готовых в случае необходимости оперативно выдвинуться для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ за пределы своих зон операционной ответственности. В общей сложности к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения.

Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: МРСК Центра - по номеру: 8-800-50-50-115(звонок бесплатный), МРСК Центра и Приволжья - по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Данный проект ПАО «Россети» был создан в целях налаживания обратной связи с потребителями электрической энергии и призван предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме он-лайн.

С помощью Портала «Светлая страна» потребители могут оставить сообщения о таких проблемах, связанных с отключением электроэнергии, колебанием или низким напряжением, дефектами в работе электрооборудования. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».