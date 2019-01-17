2019-01-17T16:02:05+03:00
Общество

В пятницу в Брянской области обещают сильный ветер

Порывы могут достигать 17 метров в секунду
Марина АНТОНОВА
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Днем воздух прогреется до двух градусов тепла.Днем воздух прогреется до двух градусов тепла.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 18 декабря, в Брянской области обещают сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Поэтому спасатели предупреждают, что в непогоду могут возникать чрезвычайные ситуации. Например, обрушение легких конструкций и веток деревьев, повреждение крыш зданий, увеличение количества ДТП и коммунальных аварий.

Ночью и днем может пройти мокрый снег и морось. Местами может быть гололед и налипание мокрого снега. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус пяти до ноля градусов, днем до двух градусов тепла.

В гололед не стоит пользоваться личным автомобилем. Припарковать его лучше в гараж, или вдалеке от деревьев и рекламных щитов. На улице нужно обходить ненадежные конструкции, а также по возможности держаться подальше от мостов, эстакад трубопроводов и линий электропередач.

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