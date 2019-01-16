Борис Пайкин: «Своей работой я стараюсь оправдать доверие избирателей»

Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Борис ПАЙКИН был выбран «Персоной номера» декабрьского выпуска федерального журнала «Регионы России». Борис Романович рассказал об итогах уходящего года, своей законотворческой деятельности и выполнении наказов своих избирателей – жителей Брянщины.

ПРИХОДИТЕ, ВАС УСЛЫШАТ

– Как поставлена работа с обращениями и наказами Ваших избирателей – жителей Брянщины, как можно оценить ее эффективность?

– В первую очередь, ее можно оценить через проведение регулярных личных приемов и поездок по области. Как правило, на прием ко мне приходят люди, уставшие от обивания порогов, получения чиновничьих отписок и их же бесконечных обещаний «поставить на контроль». Наши чиновники мастерски научились отфутболивать людей, почти у каждого посетителя на руках тома из бумаг с отписками и обещаниями. Очень много обращений по водоснабжению, капитальному ремонту, сфере ЖКХ. На ноябрьском приеме был просто вал людей, которые замерзают в своих квартирах с холодными батареями, а местное «коммунэнерго» на бумаге отчитывается, что все идет по плану.

Также в штабе регионального отделения ЛДПР работа ведется постоянно по всем поднятым на личном приеме вопросам. Работают юристы, направляются запросы и оказывается простая человеческая помощь.

Дни приема граждан проводятся регулярно

Эффективность наших усилий, наверное, лучше всего оценить по благодарственным письмам, которые регулярно к нам поступают и от учреждений, и от простых граждан. Вот, например, на прием 29 ноября с таким письмом пришли жильцы одного из брянских дворов, которые не могли попасть в программу «Комфортная городская среда». Требовались значительные средства от самих жильцов, собрать которые им оказалось не под силу. Они обратились ко мне, и я поддержал их инициативу, теперь двор капитально отремонтирован и благоустроен.

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ИЗ СТЕКЛОПАКЕТОВ

– Что сделано в Брянской области для решения проблем и поддержки сфер здравоохранения, культуры, образования?

– Одним из пунктов моей предвыборной программы было создание возможностей для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности. За год на Брянщине мы установили и оборудовали 21 площадку с турниками, тренажерами, футбольными воротами, баскетбольными щитами и всем необходимым. На них бесплатно могут заниматься все желающие. Они установлены не только в областном и районных центрах, но даже в небольших селах, и на них всегда полно народу.

Для районных больниц мы закупили партию машин «скорой помощи» на шасси, наиболее подходящем для езды в условиях сельского бездорожья и оборудованных с учетом пожеланий главврачей.

На летних каникулах мы провели масштабные работы в школах и детсадах области. Были закуплены компьютерные классы, мебель для учебных аудиторий, спален, раздевалок и столовых, оборудованы теплые туалеты, отремонтированы крыши, уложена отмостка… Мои помощники подсчитали, что только окон мы этим летом в школах вставили столько, что хватило бы по площади на футбольное поле!

Создание возможностей для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности-одна из важнейших задач

Особо горжусь проектом по восстановлению ДК в селе Шарово Комаричского района. По весне там сгорел клуб вместе с реквизитом. Они просили одного – восстановить их очаг культуры. И представители местной исполнительной власти, и сами жители были готовы сделать все, что в их силах, для возрождения клуба. Мы взяли на себя реконструкцию и отделку заброшенного здания бывшей столовой, администрация решила вопросы с отоплением, водой и электричеством. И вот 28 ноября при большом стечении народа клуб был открыт большим концертом самодеятельности, на котором я побывал. Это ценный опыт, действительно яркий, и важные воспоминания на всю жизнь.

Знаете, многие руководители самых различных учреждений образования и социальной сферы, культуры и спорта, где я побывал и помог в решении проблем, говорят – мы не думали, что увидим вас еще раз, и даже представить себе не могли, что вы выполните все наши просьбы! Плохо, что на Брянщине, наверное, как и везде по России, люди не привыкли доверять тем, кого они выбирали. Своей работой я стараюсь доказать обратное и вернуть это доверие.

ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ЛЮДЯМ

– Борис Романович, как Вы оцениваете итоги своей законотворческой деятельности в этом году? В подготовке каких законодательных инициатив Вы участвовали?

– За этот год мы с коллегами по фракции ЛДПР подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы 26 законопроектов, ряд из которых уже стали законами. В их числе хочу отметить законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Наши поправки позволят реально увеличить размер страховых пенсий за счет имущества и денежных средств, полученных государством от коррупционных правонарушений и преступлений.

Мною и Андреем Луговым (ЛДПР) совместно с депутатами от Единой России разработан законопроект, в котором мы предлагаем ограничить иностранное участие в уставных капиталах российских компаний-владельцев новостных агрегаторов до 20%, иначе их ждет блокировка. Этот законопроект был рожден в свете событий, произошедших в ходе трагедий в Крымске, Кемерове и Забайкальском крае. Иностранные агенты путем информационных вбросов откровенно ложной информации о количестве жертв этих трагических событий, а также действиях правоохранительных и других органов, иной недостоверной информации пытались управлять мнением граждан нашей страны, призывали к формированию протестных настроений и подрыву общественного порядка и безопасности.

Наша задача – улучшить жизнь людей в Брянской области

Аналогичная норма уже действует в отношении СМИ, в связи с чем должна применяться и к иностранным новостным порталам, которые в качестве таковых не зарегистрированы.

В НОВОМ ГОДУ – К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

– В середине года Вы назначены координатором регионального отделения ЛДПР в Брянской области. Как можете охарактеризовать результаты его работы?

– Самый наглядный результат работы ЛДПР – ее поддержка среди населения. На прошедших в этом году выборах либерал-демократы в Брянской области вышли на второе место. Существенно изменилась расстановка политических сил в регионе. Не просто выросло количество голосов, отданных за партию, – мы в девять раз увеличили свое присутствие в местном депутатском корпусе! Для нас это очень важно, мы сейчас демонстрируем новый подход в работе. Мы не приемлем голословной критики, как это делают другие оппозиционные партии. Наша задача – улучшить жизнь людей в Брянской области, и мы для этого готовы к конструктивному взаимодействию с исполнительной властью.

В БРО ЛДПР намечен большой приток молодых, инициативных и амбициозных личностей

– Какие направления будут приоритетны для Вас как депутата Госдумы и как регионального лидера ЛДПР?

– В Госдуме я продолжу свою законотворческую деятельность. Сейчас в работе законопроект о совершенствовании системы обращения с биологическими и медицинскими отходами, а также ряд других важных законопроектов. У нас большие планы и на развитие ЛДПР в Брянской области. 2019 год станет для региона годом больших выборов. Мы будем избираться в областную Думу, в депутаты муниципальных образований, в городской совет. Уже много желающих баллотироваться в 2019 году, мы ставим задачу, как и на прошедших выборах, заполнить все вакансии кандидатами от нашей партии.

Мы с моим первым заместителем, лидером фракции ЛДПР в брянской областной Думе Сергеем Антошиным скрупулезно подойдем к их отбору, благо, у нас действительно большой приток молодых, инициативных и амбициозных личностей. Задача – сохранить и приумножить то доверие избирателей, которое мы смогли завоевать на минувших выборах. Считаю, что 2019 год для ЛДПР на Брянщине должен стать прорывным!