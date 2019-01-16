В Брянскэнерго прошел День охраны

Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила наличие у бригад средств защиты, приспособлений и инструмента, спецодежды и спецобуви, аптечек доврачебной помощи, а также техническую документацию и соответствие выполняемых работ ее требованиям; удостоверения о проверке знаний, контрольные талоны по охране труда, индивидуальные инструкций по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; правильность ведения документации - заявок и путевых листов, организация проведения первичных, периодических и предрейсовых медицинских осмотров.

В рамках мероприятий, предусмотренных приказом «Об организации проведения Дня ОТ в январе 2019 года», в подразделениях филиала также была проведена уборка бытовых, административных, производственных помещений, территорий подразделений; расчистка от снега дорожек и подъездов к ПС, базам РЭС.

По итогам проведения Дня охраны труда в филиале будет составлен акт об выявленных замечаниях и разработан план мероприятий по их устранению. Дни охраны труда проводятся на предприятии ежемесячно с целью улучшения состояния охраны труда в его структурных подразделениях.