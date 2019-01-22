Мусорить брянцы будут по-новому

Зачем это нужно?

До 1 января этого года вывоз мусора был жилищной услугой. То есть, в квитанциях его не выделяли в отдельную строчку. Плату за отходы включали в содержание общего имущества дома. С перевозчиками, которые забирали мусор из контейнеров, договаривались коммунальщики и управляющие компании. Содержимое мусорных ящиков перевозчик увозил на полигон … или на ближайшую опушку леса. Проследить за тем, куда девались отходы, было некому. Теперь контролировать передвижение мусора и его переработку будет региональный оператор. В Брянской области это ООО «Чистая планета». Договор с организацией областные власти заключили до 2028 года.

- Перевозчики, контракты с которыми теперь заключит «Чистая планета», будут свозить отходы на полигоны или на мусоросортировочный завод в Большом Полпино, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Там из общего потока отберут ТБО, которые можно отправить на переработку. Остальные – спрессуют в брикеты, чтобы уменьшить объем, а потом отправят на мусорную свалку.

Теперь если заметите незаконную свалку, нужно жаловаться регоператору. Он обязан найти хозяина земельного участка, на котором выросла гора мусора, и предложить ему или самому убрать ее за 30 дней.

Таким способом чиновники надеются уменьшить количество незаконных свалок на Брянщине.

Во сколько обойдется?

С января услуга по вывозу отходов станет коммунальной. В квитанциях появится новая строка «Обращение с ТКО». Регулировать тарифы на вывоз мусора будет управление тарифов Брянской области. На нынешний год «такса» такова – 89,11 рубля с человека в месяц. В эту сумму входит перевозка, обезвреживание и складирование отходов. Кстати, изначально региональный оператор рассчитывал на тариф в 106 рублей. Но чиновники, в областном правительстве пересчитав все решили, что это слишком много.

- Тариф будет одинаковым, как для жильцов многоквартирных домов, так и брянцев, живущих в частных домах, - пояснила «КП» заместитель начальника управления тарифов по Брянской области Елена Тихомирова. - В феврале обратите внимание на квитанции. Управляющие компании обязаны исключить вывоз мусора из платы за содержание жилья, то есть цифры в этой графе должны уменьшиться.

Кстати, если раньше хозяин частного дома мог отказаться от вывоза мусора, то по новому закону, такой возможности у него не будет. Владелец должен обратиться к региональному оператору и заключить с ним договор.

Что изменится?

Основное новшество «мусорной» реформы – введение раздельного сбора отходов и их переработка. Для этого придется покупать новые мусорные баки и построить линии сортировки на полигонах. Пока в Брянской области работает один мусорортировочный завод в Большом Полпино. Но он не справится со всем брянским мусором

- Первыми сортировочные линии должны построить на свалках в Жуковском, Новозыбковском, Комаричском районах, - рассказала «КП» заместитель начальника управления природопользования и охраны окружающей среды департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области Наталья Петросова. - В ближайшие восемь лет в области появятся новые полигоны ТКО с мусоросортировочными линиями в Суражском, Унечском, Трубчевском, Клетнянском и Навлинском районах. На старых свалках построят станции по сортировке отходов.

При этом строить заводы по переработке мусора на Брянщине не планируют. По словам чиновников, нам хватит трех уже существующих предприятий, которые перерабатывают бумагу и политиэлен. Утилизацией макулатуры занимаются заводы в Сураже и Белых Берегах. А пластик перерабатывают в Карачеве.

Куда складывать отходы?

Если линии по сортировке мусора и новые свалки на жизнь простых брянцев мало повлияют, то гораздо больше скажется раздельный сбор мусора. В ближайшие три года в Брянске, Дятькове, Жуковке, Карачеве, Клинцах, Новозыбкове, Почепе, Сельцо, Стародубе, Трубчевске, Унече и Фокино появятся контейнеры для отдельного сбора отходов. Пластик, бумагу, стекло, батарейки – можно будет разложить по разным бакам. Кстати, такие контейнеры уже появились в поселке Путевка, на улице Бежицкой и проспекте Ленина в Брянске.

В идеале, через пять лет такие контейнеры должны стоять во всех селах и деревнях области. Закупать новые мусорные ящики будет региональный оператор. По данным департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, на них потратят около 54 миллионов рублей.

- Сотрудники регионального оператора не будут заниматься уборкой контейнерных площадок, - говорят в ООО «Чистая планета». - За этим будут следить собственники - жильцы многоэтажек и домов с помощью своих управляющих компаний или местная администрация.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Куда жаловаться на плохой вывоз?

- 8 (4832) 64-66-90 - Государственная жилищная инспекция Брянской области

- 8 (4832) 64-60-32 - Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области

- 8 (4832) 60-64-44 - ООО «Чистая планета» (региональный оператор).

КСТАТИ

Хлам разложат по контейнерам

В оранжевые баки складываем лампы ртутные, ртутно-кварцевые, градусники, уличные термометры и батарейки.

В зеленые - бумагу, пластмассу и стекло.

В серые - мебель, бытовую технику, велосипеды и другие крупные предметы

В черные - пищевые отходы.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

1. Чем региональный оператор отличается от прежних компаний?

- Регоператор будет оказывать комплексные услуги, то есть отвечать за мусор на всем его пути. Пока вывозом отходов занимались одни компании, свалками – другие. Нередко перевозчики до официальных полигонов не доезжают и сваливают отходы в овраг или на лесную опушку, чтобы не платить за утилизацию. Отследить маршрут перевозчика достаточно сложно. Предполагается, что когда все будет сосредоточено в одних руках, с контролем будет на порядок лучше.

2. Кто с кем должен заключить договор?

- В многоэтажках договор с региональным оператором от лица жильцов должна заключить управляющая компания или ТСЖ. Владельцы частных домов должны подписать этот договор сами – в индивидуальном порядке.

3. Если прописан в квартире, но не живет там, нужно ли платить за вывоз мусора?

- Понадобится документ, подтверждающий, что человек фактически проживает в другом месте. И плату брать не будут.

Также вы вправе требовать перерасчет платы за вывоз мусора, если отсутствовали дома больше пяти календарных дней подряд. Для этого нужно написать заявление региональному оператору и приложить к нему документы, подтверждающие ваше отсутствие (справки, билет).

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