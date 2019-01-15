Зачем маленькая фирма пытается обанкротить коммерческого гиганта?

На днях стало известно, что корпорация «Гринн», которой принадлежат сеть гипермаркетов «Линия» в Брянске, может стать банкротом. Как сообщает информационное агентство «Секунда», компания «Инициатива» зарегистрированная, в Воронеже, обратилась в Арбитражный суд и иском о признании финансовой несостоятельности коммерческого гиганта. Причины такого заявления в «Инициативе» не пояснили. Теперь, если иску дадут ход, имущество компании уйдет с молотка.

Официально информации о банкротстве корпорация «Гринн» не давала. Однако, судя по документам, у компании есть экономические проблемы.

Увеличились убытки

Финансовый отчет фирмы показывает, что за девять месяцев прошлого года выручка «Гринн» составила 21 миллиард 540 миллионов рублей. Это на 2,35 миллиарда рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потери составили около десяти процентов. Но, выручка уменьшилась и в конце года. Компания потеряла 9,8 процента. Валовый доход снизился на 19,4 процента. А это 1,23 миллиарда рублей. За последние три месяца 2018-го компания потеряла почти 0,9 миллиарда рублей валового дохода. Снижение выручки привело к тому, что выросли убытки. За первые шесть месяцев прошлого года сумма убытка составила 1,049 миллиарда рублей. За три месяца она выросла еще на 400 миллионов.

По последним данным, активы корпорации снизились на 2,47 миллиарда рублей, а задолженность выросла на 0,67 миллиарда рублей. Уменьшается и собственный капитал организации на 408 миллионов рублей.

Известно, что общая сумма кредитов фирмы составляет около 23 миллиардов рублей. По оценкам экспертов, при таких доходах организация, к сожалению, не сможет погасить долги. И грядет банкротство.

Усмотрели уловку

Но руководство корпорации заподозрили в «нечестной игре» - связи компании «Гринн» и фирмы «Инициатива».

Последняя занимается арендой и управлением недвижимости в Воронеже. По документам ее учредителем является Любовь Медведева, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя в Курске. В 2007-2009 годах 96 процентов акций «Инициативы» принадлежали корпорации «Гринн». По данным Арбитражного суда Белгородской области, два года назад руководители двух фирм сотрудничали по поводу аренды помещений в Белгороде.

Если же процедура банкротства все же последует, «Инициатива», как организация первая заявившая о нем, сможет назначить конкурсного управляющего, который будет распоряжаться имуществом должника. Он сможет заключать сделки с кем угодно. Получается любопытная ситуация, с иском в суд обратилась организация, которая имела тесные связи с корпорацией «Гринн». Таким образом, владельцы компании могут вывести активы, при этом не вернув деньги кредиторам.

СПРАВКА

Корпорация «Гринн» была основана в 1992 году Николаем Грешиловым. Бизнесмен является единственным ее акционером и генеральным директором. Предприятие зарегистрировано в Орле, а офис находится в Курске.

Компания занимается управлением принадлежащей ей межрегиональной сетью продовольственных гипермаркетов «Линия». Магазины есть в 10 регионах: Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Брянской, Калужской, Тульской и Смоленской областях.

Также «Гринн» строит торговые комплексы в городах России. Первым из них стал «МегаГРИНН» площадью 168 тысяч квадртных метров в Белгороде, вторым - ТРЦ в Курске.

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