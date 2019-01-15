В суде вновь взялись за рассмотрение дела об убийстве брянских криминальных авторитетов

В Московском окружном военном суде вновь взялись за рассмотрение уголовного дела об убийстве брянских криминальных авторитетов в начале 2000-х. На скамье подсудимых семь человек: Игорь Галанцев, Геннадий Баронов, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Петр Турлаев, Олег Терешин и Андрей Гуров. По версии следствия, они развязали гангстерскую войну в Брянской, Смоленской и Калужской областях. В зависимости от роли каждого из них, подсудимых подозревают в убийствах, организации и участии в преступном сообществе, бандитизме, незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

В 2015 году коллегия присяжных оправдала большинство фигурантов уголовного дела. Их освободили из-под стражи. Но Генпрокуратура добилась отмены приговора в Верховном суде. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, житель Рославля Игорь Галанцев с 2000-го по 2004 год возглавлял организованное преступное сообщество, которое установило криминальный контроль в Смоленской, Брянской и Калужской областях. Затем сообщество объединилось с группировкой другого криминального авторитета Николая Емельянова из Сельцо. Всего в сообщество, по версии следствия, входило три банды.

Игоря Галанцева и его сообщников обвиняют в шести убийствах. Как считают в СКР, их жертвами стали криминальные авторитеты из Брянска Андрей Солуков, Виктор Магомедов и Александр Богданов (Басист). А аткде Андрей Бадия, которого у здания бежицкого райсуда расстрелял киллер, приехавший на мотоцикле, вор в законе Мираб Табагуи и его друзья Алексей Крюков и Иван Занкевич, которых расстреляли возле брянского кафе «Апельсин».

Сами фигуранты уголовного дела свою вину не признают.

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