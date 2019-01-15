Брянские пожарные спасли из горящего дома трех человек

Брянские пожарные спасли из горящего дома в Стародубе трех человек. Пожар на улице Комсомольской случился в понедельник, 14 января. Около десяти часов вечера оперативному дежурному пожарно-спасательной части №44 позвонил мужчина и рассказал, что загорелся дом. Он успел выбраться через окно, но в горящем доме могли остаться еще люди. На место происшествия выехали три пожарные машины.

Через четыре минуты на пожар приехали спасатели. Оказалось, что очаг возгорания находится в одной из комнат. Горела и часть крыши дома.

В первую очередь пожарные приступили к спасению людей, говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Звено газодымозащитной службы проникло в дом через окна. На людей, которые были внутри, надели спасательные маски. Трех человек вывели на улицу.

Потом пожарные начали тушить пламя. С огнем справились через 47 минут. В 22.47 пламя потушили.

Двоих пострадавших госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Еще одного человека медики отпустили домой после осмотра.

Экспертам предстоит выяснить, почему загорелся дом.

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