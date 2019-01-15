Брянскэнерго предупреждает об ответственности за вандализм

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» реализуется комплекс мероприятий по предупреждению случаев вандализма на энергообъектах, которые могут привести к нарушениям устойчивой работы электросетевого комплекса, оказать негативное влияние на качество и надежность электроснабжения потребителей.

Энергетики обращают внимание жителей брянского региона, на то, что вандальные действия в виде расстрела из огнестрельного оружия гирлянд изоляторов на линиях электропередачи, повреждения опор, замков и запирающих устройств, ограждений, знаков безопасности в соответствии со ст. 215.2. УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» являются серьезным правонарушением, несущим угрозу общественной безопасности из-за возможного обесточивания отдельных населенных пунктов и социально значимых объектов.

В соответствии со ст. 215.2. УК РФ, данные преступления караются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Подобные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Следует особо отметить, что при вынесении приговора суда злоумышленнику не делается различия, с какой целью он повредил электрооборудование – из корыстных побуждений или из хулиганства.