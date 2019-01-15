2019-01-15T09:49:12+03:00
Происшествия

От взрыва газа в Брянской области пострадали три человека

Раненых отвезли в Мглинскую районную больницу с травмами средней тяжести
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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От взрыва газа в селе Симонтовка в Брянской области пострадали три человека: хозяин дома и двое его гостей. 51-летнего и 52-летнего мужчин, а также 41-летнюю женщину госпитализировали в Мглинскую районную больницу с травмами средней тяжести.

- Условия жизни в доме, где случилось ЧП, удовлетворительные, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в администрации Мглинского района. – Жилец не состоял на учете у социальных служб.

Напомним, газ взорвался в щитовом доме ночью во вторник, 15 января. Взрывной волной выбило внешнюю стену и внутреннюю перегородку в доме. Пожара после взрыва не было.

- В 2017 году жильцам отключили газ за неуплату, - говорят в райадминистрации. - Они самостоятельно подключили газовый баллон, который и взорвался.

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