Брянцы будут платить за вывоз мусора больше 89 рублей

Жители Брянской области будут платить за вывоз, переработку и захоронение мусора по 89,11 рубля за одного человека в месяц. Квитанции с новым платежом брянцы получат в следующем месяце.

Вывоз отходов станет в новом году не жилищной услугой, а коммунальной. В квитанциях появится новая строка.

До этого в областном правительстве говорили о том, что за обращение с твердыми коммунальными отходами жители региона будут платить по 73 рубля.

- Это информация не верная, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. – Сумма 74 рубля – это плата за обращение с ТКО без учета НДС. Но региональных операторов не освободили от уплаты налога на добавленную стоимость. Хотя раньше перевозчики отходов не платили НДС.

Тариф на обращение с мусором остается в Брянской области одним из самых низких в Центральном федеральном округе. Региональный оператор предлагал платить по 106 рублей в месяц с каждого жителя. В эту сумму были включены инвестиции, которые потратили бы на строительство новых полигонов, обновление техники и обустройство контейнерных площадок. Но эту сумму отклонили, посчитав слишком большой.

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