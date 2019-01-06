2019-01-08T11:34:22+03:00
Экономика

Энергетики Брянскэнерго напоминают: контакт-центры компаний отрабатывают заявки по вопросам электроснабжения в круглосуточном режиме

Благодаря реализованному комплексу мер заявки, поступающие от граждан, отрабатываются наиболее оперативно
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Филиал ПАО "МРСК Центра " - "Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра " - "Брянскэнерго"
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Специалисты ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают усиленно контролировать работу электросетевого комплекса в 20 регионах операционной ответственности двух компаний.

За минувшие сутки в Центр Управления Сетями филиала ПАО "МРСК Центра " - "Брянскэнерго" поступило 22 сообщений об отключениях. Все заявки граждан оперативно отработаны, а технологические нарушения в электроснабжении, даже самые незначительные, устранены в полном объеме в оперативном порядке. Среднее время реагирования на сигнал составило 13 минут, среднее время устранения технологического нарушения не превысило 1,7 часа. В настоящее время надежным электроснабжением бесперебойно и в полном объеме обеспечены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные производства двадцати регионов операционной ответственности энергокомпаний.

Напомним: к оперативному реагированию готовы 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц автомобильной и специальной техники. Для оперативного подключения потребителей имеется запас около 1709 резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), общей установленной мощностью около 56,16 МВт.

Энергетики сообщают: по всем вопросам электроснабжения необходимо обращаться в Контакт-центры по прямым линиям энергетиков:

МРСК Центра по номеру: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный),

МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Заявки принимаются круглосуточно.

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Это проект ПАО «Россети» для обратной связи с потребителями электрической энергии, призванный дать населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме он-лайн. С помощью Портала «Светлая страна» потребители могут оставить сообщения о таких проблемах как:

- Отключение электроэнергии

- Колебания напряжения / Низкое напряжение

- Дефекты электрооборудования

Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

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