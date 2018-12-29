2018-12-29T11:10:40+03:00
Ростелеком

Ростелеком» представил брянским застройщикам «Умный дом»

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Ростелеком предложил застройщикам участие в проекте по внедрению в жилых комплексах автоматизированной системыРостелеком предложил застройщикам участие в проекте по внедрению в жилых комплексах автоматизированной системы
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«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнерстве с компанией QTECH.

Цифровой провайдер предложил застройщикам участие в проекте по внедрению в жилых комплексах автоматизированной системы, включающей телеметрию, видеонаблюдение, домофонию, диспетчеризацию и др. Многоквартирные дома могут быть оборудованы системой «Умный дом» как в процессе эксплуатации, так и на стадии начала строительства.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Мы представили руководителям строительных компаний современную систему обслуживания многоэтажных домов. Аппаратно-программный комплекс «Умный дом» позволяет полностью автоматизировать сбор и передачу данных о расходовании коммунальных услуг и энергоресурсов. Ничего не придется делать вручную: система сама получает данные с внутриквартирных и общедомовых приборов учета, обрабатывает их и выставляет счет. «Умный дом» также включает в себя такие полезные сервисы как «умный домофон», «умный шлагбаум», система уличного видеонаблюдения с распознаванием лиц. Причем управлять ими можно удаленно через единое мобильное приложение или личный кабинет. Все услуги по внедрению «Умного дома» предоставляет «Ростелеком», что гарантирует надежную защиту персональных данных, техподдержку и качественный сервис».

Внедрение комплексной системы «Умный дом» от «Ростелекома» в многоквартирных домах позволит управляющим организациям снизить затраты на учет данных, взаимодействие с собственниками жилья и печать квитанций. А жителям обеспечит новый уровень комфорта и безопасности.

Аппаратно-программный комплекс интегрирован с коробочным решением «Умный дом», которым можно оборудовать квартиру. Оно представлено в двух вариантах: базовый включает в себя контроллер и видеокамеру, а расширенный дополнен датчиками движения, дыма и протечки воды.

При их срабатывании хозяин квартиры, как бы далеко он ни находился, получит уведомление на компьютер, планшет или смартфон, и сможет принять меры по предотвращению или устранению нештатной ситуации.

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