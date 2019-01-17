Крещение-2019 в Брянске: где брянцам искупаться 19 января

В субботу, 19 января, верующие брянцы будут отмечать Крещение-2019. Во всех храмах пройдут праздничные богослужения. По традиции в этот день верующие будут окунаться в прорубь с ледяной водой, чтобы смыть все грехи. Священники предупреждают, что такой «подвиг» совершать вовсе не обязательно, особенно есть проблемы со здоровьем.

На брянских купелях этом году ожидают около трех тысяч человек. Официально купели будут открыты с десяти часов вечера 18 января и весь следующий день, 19 января, до полуночи. По всей области оборудовали 68 иорданей.

- На каждой их них будут дежурить пожарные, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, водолазы и спасатели, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – За порядком в местах массовых купаний будут следить полицейские. И, если кому-то станет плохо, первую помощь окажут медики.

В Брянске проруби начали рубить сразу после новогодних каникул. В городе оборудовали четыре иордани для крещенских купаний: две - в Фокинском районе на озере Мутном и у озера ГРЭС, одна – в Володарском и железнодорожного вокзала и одна – в Бежицком, рядом с центральным пляжем.

- Дно водоемов обследовали водолазы и очистили его от мусора, коряг, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Вокруг купелей установили защитные барьеры, края по периметру укрепили деревянными настилами. На пляжах подсыпали песка, установили освещение. Во время купаний на пляже на Мутном озере, у железнодорожного вокзала и в Бежице будут стоять палатки для переодевания, в которых можно будет отогреться. В Белых Берегах горожане смогут переодеться в помещении спасательной станции.

КСТАТИ

Где искупаться жителям Брянской области?

БРЯНСК

1. Городской пляж на берегу Десны у железнодорожного вокзала Брянск-I

2. На реке Десна в Бежице в районе базы отдыха «Бристоль»

3. Пляж на озере Мутном

4. Пляж на озере ГРЭС в Белых Берегах

БРЯНСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель у Свенского монастыря

2. Закрытая купель в деревне Сельцо в Брянском районе

3. Купель в поселке Кузьмино

4. Купель в селе Госома

5. Озеро в поселке Веселый, Новодарковичи

6. Озеро в Дарковичах

7. Белобережский санаторий, турбаза

БРАСОВСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель, Хутор Холмецкий

2. закрытая купель и озеро монастыря в поселке Коммуна Пчела

ВЫГОНИСКИЙ РАЙОН

1. Купель в деревне Березовая Роща

2. Купель в деревне Мирковы Уты

3. Купель на улице Речной в Выгоничах

ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель в двух километрах от Гордеевки

ДУБРОВСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель в селе Алешня

2. Закрытая купель в селе Голубея при церкви Святой Троицы

ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН

1. Купель на улице Приозерной в Дятькове

2. Купель на улице Герцена в Дятькове

3. Купель на улице Фокина в Любохне

ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель на улице Овражной в Журиничах

ЖУКРВСКИЙ РАЙОН

1. Купель на озере Мадьяровском в Жуковке

2. Купель в деревне Селевка

КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель в Карачеве, Святой колодец Собора Михаила Архангела

2. Закрытая купель на святом источнике в поселке Трыковка

3. Купель в Николо-Одринском монастыре

4. Закрытая купель в селе Вельяминово

КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель в селе Ольгино

КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель 7 ключей в Клетне

2. Купель на озере Центральном в селе Лутна

КЛИМОВСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель в селе Чернооково

КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН

1. Купель на озере Стодол в Клинцах

2. Закрытая купель на улице Стахановская в селе Ардонь в Клинцах

3. Купель на реке Унеча в селе Лопатни

4. Купель на озере около ДК в селе Медведово

5. Купель в поселке Красный мост

НАВЛИНСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель на роднике около церкви в Навле

2. Закрытая купел на святом источнике в селе Партизанское

3. Закрытая купель на природном ключе в селе Чичково

4. Закрытая купель у храма Владимирской Божьей Матери в селе Алешенка

НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель в селе Белый Колодец

2. Закрытая купель в селе Новые Бобовичи

3. Купель в поселке Синявка

ПОГАРСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель «Святой источник» в поселке Чемерисовка, 19 января работает с 11.00 до 15.00

2. Купель на роднике у 1-го переулка Крупской в Погаре, 19 января работает с 13.00 до 15.00

3. Закрытая купель «Святая криница» в селе Гудовка, 19 января работает с 13.00 до 15.00

4. Купель «Криница» в селе Балыкино, 19 января работает с 11.00 до 14.00

5. Купель «Криница» в селе Суворово, 10 января работает с 13.00 до 17.00

ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН

1. Пляж «Корчик» на улице Набережная, работает с 18 января с 18.00

СЕВСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель на святом источнике в поселке Рождественский

СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН

1. Пляж на озере Бабинец на улице Фрунзе

2. Озеро в поселке Желтая Акация

3. Озеро в селе Демьянки

4. Купель в селе Мишковка

5. Пруд «Бахаевка»

6. Купель в селе Сергеевск

СУРАЖСКИЙ РАЙОН

1. Пляж на реке Ипуть в Сураже

2. Святой источник «Серебряный ключ» в деревне Старая Кисловка

ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН

1. Закрытая купель «Святого Нила Преподобного» в Трубчевске

2. Купель в затоне Старуха на реке Десна в Белой Березке

3. Купель на реке Поссорь в Комягинском лесу

УНЕЧСКИЙ РАЙОН

1. Купель на озере Новое в Унече

2. Озеро за станом на реке Березовка в Найтоповичах

3. Купель на источнике в селе Рассуха

4. Озеро в селе Павловка

Как правильно купаться?

- Раздеваться лучше постепенно. После каждого слоя снятой одежды выполнить несколько физических упражнений, чтобы разогреться. Последней нужно снять обувь, лучше перед самой иорданью.

- Само погружение должно занимать 1-2 минуты, чтобы не переохладиться. В первый раз хватит и 10-15 секунд.

- После купания вытереться насухо, надеть теплую одежду и выпить горячего чая.

ПОГОДКА

В этом году в Крещенский сочельник брянцев ждет легкий морозец. Столбик термометра не опустится ниже трех градусов. На следующий день 19 января синоптики обещают минус четыре-пять градусов. Местами пройдет небольшой снег.

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