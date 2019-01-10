В декабре сотрудники Брянскэнерго провели около 150 уроков по электробезопасности

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги декадника по электробезопасности, проведенного в декабре 2018 года.

В рамках которого в общей сложности было организовано более 150 уроков, направленых на профилактику детского электротравматизма, в школах всех 27 районах Брянской области. Правилам электробезопасности энергетики обучали школьников всех возрастных категорий.

Работники Брянскэнерго в ходе уроков рассказывали детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности при нахождении вблизи энергообъектов и при пользовании электрическими приборами. Знакомили их с предупреждающими знаками, размещенными на энергообъектах, рассказывали, как правильно выходить из зоны шагового напряжения.

Также руководители районов электрических сетей Брянскэнерго провели Дни открытых дверей для старшеклассников и студентов энергетических учебных заведений региона. В ходе которых знакомили их с особенностями энергетических профессий, рассказывали о преимуществах работы в энергетической отрасли.