2019-01-08T11:24:18+03:00
Экономика

МРСК Центра - управляющая организация МРСК Центра и Приволжья продолжает усиленно контролировать работу электросетевого комплекса в новогодние каникулы

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ПАО «МРСК Центра»ПАО «МРСК Центра»
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Специалисты ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают усиленно контролировать работу электросетевого комплекса в 20 регионах операционной отвественности двух компаний. Благодаря реализованному комплексу мер по обеспечению стабильности работы электросетевого комплекса подача электроэнергии потребителям ведется бесперебойно.

Энергетиками МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья осуществлятся усиленный контроль за состоянием энергооборудования и работоспособностью электроустановок. Во всех филиалах энергокомпании ведется круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей, оперативного и ремонтного персонала.

В усиленном режиме осуществляется работа оперативно-диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад компании. К оперативному реагированию готовы 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц автомобильной и специальной техники. Для оперативного подключения потребителей имеется запас около 1709 резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), общей установленной мощностью около 56,16 МВт. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов.

Разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Приняты дополнительные меры противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса.

Напоминаем, по вопросам электроснабжения потребители могут обращаться в Контакт-центры по прямым линиям энергетиков:

МРСК Центра по номеру: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный),

МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

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